Schwesig: SPD sollte im Bundestag nicht mit AfD stimmen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Manuela Schwesig warnt die SPD davor, bei Abstimmungen im Parlament gemeinsam mit der AfD zu votieren. "Die SPD sollte im Bundestag nicht zusammen mit der AfD stimmen", sagte Schwesig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). Die Positionen dieser Partei seien kein Maßstab für die Politik der SPD.

"Wir müssen unsere eigenen Positionen nach vorn stellen und uns von der AfD klar abgrenzen", so Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern riet ihrer Partei, sich auch in Haltung und Tonlage deutlich abzugrenzen: "Die AfD schlägt immer nur Alarm und verbreitet Angst, hat aber keine Lösungen. Die SPD muss die Partei der Zuversicht sein." Schwesig warb zudem dafür, sich unverkrampft für die Stärkung der Heimat einzusetzen: "Wir dürfen den Begriff Heimat nicht den Rechtspopulisten und den Rechtsextremisten überlassen", sagte sie den Funke-Zeitungen. "Sie missbrauchen ihn." Für die SPD-Politikerin ist Heimat ein positiv besetztes Wort: "Heimat ist etwas sehr Gutes, wir können auf viele Dinge in unserem Land stolz sein. Es ist kein Widerspruch, europäisch und international zu denken und das Erntedankfest auf einem kleinen Dorf zu feiern."

