Schwesig: Ost-SPD will Geywitz als Parteivize

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die ostdeutschen SPD-Landesverbände wollen die ehemalige brandenburgische Landtagsabgeordnete Klara Geywitz als stellvertretende Parteivorsitzende durchsetzen. Die an der Seite von Vizekanzler Olaf Scholz unterlegene Bewerberin für den Parteivorsitz werde "in Absprache mit den designierten Parteivorsitzenden" Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf dem Parteitag am Freitag vorgeschlagen, sagte die scheidende stellvertretende Parteivorsitzende Manuela Schwesig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Sie ist klug und erfahren und kennt die Probleme vor Ort sehr gut, auch unsere Partei."

Sie sei sicher, dass Geywitz eine echte Verstärkung für die Parteispitze sein werde, so die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. "Und es ist auch ein klares Signal an die Mitglieder, die sich für das unterlegene Team entschieden haben." Sie bedaure es sehr, dass sie aufgrund ihrer Krankheit ihr Amt als stellvertretende Parteivorsitzende aufgeben musste, fügte Schwesig hinzu. "Selbstverständlich werde ich mich auch weiterhin bei wichtigen bundespolitischer Themen einbringen, insbesondere wenn sie die ostdeutschen Länder betreffen wie zuletzt die Grundrente."

