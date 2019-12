Schwerpunkte der Plenartagung des Europäischen Parlaments vom 16. bis 19. Dezember 2019 in Straßburg

Berlin (ots) - Ilham Tohti erhält den Sacharow-Preis 2019Der uigurische Menschenrechtsverfechter und Wirtschaftsprofessor Ilham Tohtiwird am Mittwoch um 12:00 Uhr mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019ausgezeichnet. http://ots.de/m3zHdiParlament wählt nächsten Europäischen BürgerbeauftragtenDas Parlament wird den Europäischen Bürgerbeauftragten am Dienstag in geheimerAbstimmung für eine fünfjährige Amtszeit wählen. Fünf Kandidaten bewerben sichum den Posten. http://ots.de/Ox21gEParlament diskutiert die Ergebnisse des EU-GipfelsAm Mittwochvormittag besprechen die Abgeordneten die Ergebnisse des EuropäischenRats vom 12. und 13. Dezember mit Ratsvorsitzendem Charles Michel undKommissionspräsidentin von der Leyen. http://ots.de/KRkMubVertrag von Lissabon und Charter der Grundrechte: 10 Jahre EU ReformenMittwochmorgen werden die Abgeordneten Bilanz der vom Lissabon Vertragausgegangenen Demokratie-Reform der EU mit mehr Rechten für Parlament und Bürgerziehen. http://ots.de/avFgowRechtsstaatlichkeit in Malta und der Mord an der Journalistin Daphne CaruanaGaliziaDie Ermittlungen im Fall Daphne Caruana Galizia und die politische Krise inMalta stehen am Dienstag im Zentrum der Debatte. http://ots.de/RyoCxURettung der BienenDas Parlament könnte weitere Einschränkungen von Pestiziden in derLandwirtschaft und mehr Mittel für Forschung und Bestandserhebungen vonbestäubenden Insekten fordern. https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2019-12-16/5/rettung-der-bienenParlament nimmt Stellung zu so genannten "LGBTI-freien Zonen" in PolenÖffentliche Diskriminierung und Hetze gegen LGBTI-Personen in manchen EU-Ländernist Gegenstand einer Entschließung, die am Mittwoch zur Abstimmung kommt.http://ots.de/i1hHzJTierschutz: Transportbedingungen verbessernNach dem Untergang eines mit Schafherden beladenen Schiffs vor der KüsteRumäniens fordern Abgeordnete auch strengere Regeln für Tiertransporte inDrittländer. http://ots.de/RB2bvtMaßnahmen gegen Unterschlagung der Mehrwertsteuer im Internet-HandelDie Abgeordneten werden einer Reihe von Maßnahmen zustimmen, um Mitgliedstaatendie Eintreibung von jährlich rund 137 Millionen Euro Mehrwertsteuer imOnline-Handel yu erleichtern. http://ots.de/m2CDvSDigitalsteuer: Abgeordnete machen Druck auf die KommissionAngesichts internationaler Verhandlungen wollen die Abgeordneten detailliertAuskunft von der Kommission, welche Wege der Besteuerung digitaler Unternehmensie vorschlagen wird. http://ots.de/3jBoNLWeitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/rLScraWeitere InformationenTagesordnung https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlÜbertragungen der Plenartagung auf EP LIvehttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP Multimedia Centrehttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshubhttp://www.epnewshub.eu/Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106967/4468591OTS: Europäisches ParlamentOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell