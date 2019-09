Schwerpunkte der Plenartagung des Europäischen Parlaments, 16.-19. September in Straßburg

Berlin (ots) - In der Plenartagung des Europäischen Parlaments vom16. bis 19. September 2019 in Straßburg stehen unter anderem folgendeThemen auf dem Programm:Abstimmung über Christine Lagarde als EZB-PräsidentinDas Plenum wird am Dienstag voraussichtlich ein positives Votumzur Kandidatur Christine Lagardes als EZB-Präsidentin abgeben.http://ots.de/0Z81r8Brexit: Debatte mit Michel BarnierAm Mittwoch, den 18. September werden die Abgeordneten über dieLage hinsichtlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus derEU diskutieren und eine Entschließung verabschieden.http://ots.de/s1swkiDesinformation und ausländische Beeinflussung von Wahlen in EuropaDie Verbreitung von Desinformation und die Eingriffe in dendemokratischen Prozess in Europa sind Thema einer Debatte am Dienstagab 15:00 Uhr. http://ots.de/Rdxc8AWaldbrände im AmazonasgebietDer Zustand und die Zerstörung der Wälder weltweit sowie in der EUwerden am Montag und am Dienstag mit Rat und Kommission erörtert.http://ots.de/VVaPcHLage in HongkongDie Abgeordneten werden am Montagabend in Straßburg über diejüngsten Entwicklungen in Hongkong diskutieren. http://ots.de/UkuentMehr Mittel für Forschung und ErasmusAm Mittwoch stimmen die Abgeordneten über eine Aufstockung desEU-Forschungsprogramms Horizont 2020 (80 Millionen Euro) und desErasmus-Plus-Programms für Jugendmobilität (20 Millionen) ab.http://ots.de/ncXRDoMehr als 8 Millionen Euro an EU-Hilfen nach Wetterschäden inÖsterreichAm Mittwoch stimmt das Parlament über 8,15 Millionen Euro aus demEU-Haushalt zugunsten Österreichs ab. Das Geld ist ein Beitrag zumWiederaufbau nach Wetterschäden im Jahr 2018. http://ots.de/Y4uG4zWeitere Tagesordnungspunktehttp://ots.de/RRGLexWeitere Themen auf der Tagesordnunghttps://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2019-09-16Weitere InformationenTagesordnunghttps://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlLive-Übertragung der Plenartagunghttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleMultimedia-Center mit kostenfreien Fotos und Videoshttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/homePressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell