Schwerpunkte der Plenarsitzung vom 29. bis 30. Januar 2020 in Brüssel: Gedenken an den Holocaust, Brexit-Abstimmung, Arbeitsprogramm 2020 der EU-Kommission u.v.m.

Berlin/ Brüssel (ots) - 75 Jahre nach Befreiung von Auschwitz: EP gedenkt Opferdes Nazi-Regimes. Auf einer feierlichen Sitzung zur Eröffnung der Plenartagungwerden EP-Präsident David Sassoli und die Holocaust-Überlebende Liliana Segresprechen. http://ots.de/etjIQjBrexit: Abstimmung über AustrittsabkommenDie Abgeordneten werden am Mittwoch um 18:00 Uhr über das Abkommen zum Austrittdes Vereinigten Königreichs aus der EU abstimmen. http://ots.de/xPt95vEin einheitliches Ladegerät für alle Mobiltelefone: Das Parlament wird amDonnerstag über eine Entschließung abstimmen, in der es Maßnahmen fordert, umgemeinsame Ladegeräte für mobile Geräte durchzusetzen und Elektronikschrott zureduzieren. http://ots.de/FTTf8BHumanitäre Lage auf den griechischen Inseln: Die katastrophale Lage der auf dengriechischen Inseln gestrandeten Asylsuchenden, insbesondere der Kinder, stehtam Mittwoch im Zentrum einer Plenardebatte. http://ots.de/kT3tGkAbbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in der EU: Das EP will dieKommission drängen, eine ehrgeizige Gleichstellungsstrategie vorzulegen, mitverbindlichen Maßnahmen zur Verringerung der geschlechtsspezifischenLohnunterschiede. http://ots.de/UK6HjpNeue Maßnahmen zur Ökologisierung des Verkehrssektors: In einer Debatte über dieZukunft des Verkehrssektors werden die Abgeordneten am Mittwoch über neueMaßnahmen bis 2030 und darüber hinaus diskutieren. http://ots.de/Mz4lcdArbeitsprogramm der EU-Kommission für 2020: Am Donnerstagmorgen findet eineDebatte zum jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission mit Kommissionspräsidentinvon der Leyen, Vizepräsident Sefcovic und der kroatischen Ratspräsidentschaftstatt. http://ots.de/qhUyYUWeitere Themen auf der Tagesordnung:http://ots.de/eRthZQWeitere Informationen:Tagesordnung: https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlÜbertragung der Plenartagung auf EP Live:https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungen:https://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP Multimedia-Center: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshub: http://www.epnewshub.eu/#/?_k=16z7oo