Schwerpunkte der Plenarsitzung vom 13. - 16. Januar in Straßburg Green Deal, Biodiversität, Iran/Irak, Brexit

Das Europäische Parlament tagt vom 13. bis 16. Januar inStraßburg. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der diskutierten Themen. Dievollständige Tagesordnung finden Sie unter diesem Link (http://ots.de/hiIqSk).Die gesamte Sitzungswoche können Sie auch online im Livestream(http://ots.de/8qxyVW) verfolgen.Konferenz zur Zukunft Europas: Bürger sollen bei EU-Reform mitreden"Bottom-up" statt "top-down": Das Parlament will die Zukunft Europas gemeinsammit Bürgern jeden Hintergrunds und Alters gestalten, mit einem basisnahen Ansatzalso. http://ots.de/OOuqA6Den "Green Deal" vernünftig umsetzenVor der Annahme einer Entschließung zum "Green Deal" werden die Abgeordnetenzunächst Vorschläge zur Unterstützung von EU-Regionen beim Übergang zu eineremissionsarmen Wirtschaft erörtern. http://ots.de/nhU32rSchutz der weltweiten Biodiversität: Parlament fordert verbindliche ZieleAm Donnerstag verabschieden die Abgeordneten ihre Forderungen zur UN-Konferenzzum Schutz der biologischen Vielfalt, der sogenannten COP15.http://ots.de/mPgCi5Iran/Irak: Debatte zu den wachsenden Spannungen im Nahen OstenDie Abgeordneten diskutieren am Dienstagnachmittag mit dem EU-AußenbeauftragtenJosep Borrell über die Folgen der jüngsten Konfrontation zwischen den USA unddem Iran. http://ots.de/C2EtEzRechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen: Fortschritt der Artikel-7-VerfahrenDie Abgeordneten werden erörtern, wie weit die EU-Minister bei der Bewertung derRechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen sind. Am Donnerstag wird eineEntschließung zur Abstimmung gestellt. http://ots.de/qMWj3sBrexit: Situation von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich, britischen Bürgernin der EUDie Abgeordneten wollen ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen, wie dieRegierungen des Vereinigten Königreichs und der EU27 nach dem Brexit mit denBürgerrechten umgehen werden. http://ots.de/QrGUlGGender Pay Gap: Abbau des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in der EUIn einer Debatte am Montag geht es um Wege zur Beseitigung desgeschlechtsspezifischen Lohngefälles. Die EU-Kommission solle unverzüglichrechtsverbindliche Maßnahmen vorschlagen. http://ots.de/SrhbuIBekämpfung der Obdachlosigkeit in EuropaDie Abgeordneten wollen die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten dazu drängen,den Kampf gegen Obdachlosigkeit zu einer Top-Priorität zu machen.http://ots.de/5vpeSlEin einheitliches Ladegerät für alle MobiltelefoneDer Elektronikschrott soll weniger und das Leben der Verbraucher leichterwerden. Deshalb verlangen die Abgeordneten Ladegeräte, die für alleMobiltelefone und andere tragbare Geräte passen. http://ots.de/WRnMYYWeitere TagesordnungspunkteWeitere Themen auf der Tagesordnung http://ots.de/N7Y7AUWeitere InformationenTagesordnunghttps://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlÜbertragungen der Plenartagung auf EP Livehttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP-Multimedia-Centerhttps://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshubhttp://www.epnewshub.eu/