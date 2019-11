Schwerpunkte der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments vom 25. bis 28. November 2019

Berlin (ots) - Abstimmung über neue EU-Kommission für die Wahlperiode 2019-2024Am Mittwochmorgen stellt die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von derLeyen ihr Team und Programm vor. Danach stimmen die Abgeordneten über dasKollegium der EU-Kommissare ab. http://ots.de/I29WcTKlimanotstand: Parlament will auf Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 drängenDie COP25 sowie die Dringlichkeit von Klima- und Umweltfragen stehen für Montagauf der Tagesordnung. Die Abgeordneten werden am Donnerstag getrennt über diesebeiden Themen abstimmen. http://ots.de/FCD9XtVerleihung des Lux-Filmpreises 2019EP-Präsident David Sassoli wird am Mittwoch im Plenum in Straßburg den Gewinnerdes Lux-Filmpreises 2019 in Anwesenheit der Filmemacher bekanntgeben.http://ots.de/wXKikYOleh Senzow erhält seinen Sacharow-PreisDas Parlament wird am 26. November den Sacharow-Preis an den Preisträger desvergangenen Jahres, Oleh Senzow, verleihen. Senzow wurde erst kürzlich aus einemrussischen Gefängnis entlassen. http://ots.de/A9dzOlBekämpfung von Gewalt gegen Frauen: Die EU und das Übereinkommen von IstanbulDie Abgeordneten werden am Montagnachmittag über das Übereinkommen von Istanbulund andere Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt diskutieren.http://ots.de/Kk8yOiEndgültige Abstimmung über den EU-Haushalt für 2020Das Parlament wird am Mittwoch über die Einigung mit dem Rat über denEU-Haushalt 2020 abstimmen, die mehr Investitionen in Klimaschutz, Forschung,Infrastruktur und Jugend vorsieht. http://ots.de/6XJ6vtLangfristiger EU-Haushalt, Klimawandel: Vorbereitung auf den EU-GipfelAm Dienstag werden die Abgeordneten mit der finnischen Ratspräsidentschaft undder EU-Kommission, vertreten durch Frans Timmermans, über die Prioritäten desDezember-EU-Gipfels diskutieren. http://ots.de/UvcMSSKinderrechte in einer globalen und digitalen WeltNach dem 30. Jahrestag der UN-Konvention über die Rechte des Kindes werden dieAbgeordneten die neuen Herausforderungen erörtern, mit denen Kinder undJugendliche derzeit konfrontiert sind. http://ots.de/YUm5BZEuropäischer Rechnungshof: Abstimmung über neue und erneuerte MandateDie Abgeordneten stimmen am Dienstag über die Ernennung zwei neuer Mitgliederdes Rechnungshofs und die Verlängerung der Mandate drei aktueller Mitglieder ab,darunter der Präsident. http://ots.de/vJaqQLWeitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/vRaaabTagesordnung https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlÜbertragung der Plenartagung auf EP Livehttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/plenaryPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP-Multimedia-Center https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshub http://www.epnewshub.eu/Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)176 459 11952philipp.bauer@ep.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)176 459 10841thilo.kunzemann@ep.europa.eu@EPinDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106967/4447414OTS: Europäisches ParlamentOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell