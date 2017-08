Schweriner Volkszeitung: Medieninfo Schweriner Volkszeitung: Brok Özdemir Schulz zu deutschem Pilger in der Türkei

Schwerin (ots) - Im Falle des seit Monaten in der Türkeiinhaftierten deutschen Pilgers aus Schwerin berichtet die SchwerinerVolkszeitung morgen (Montag, den 28.08.2017) folgendermaßen:Berlin/Schwerin. Angesichts der Festnahme eines Pilgers ausSchwerin (Mecklenburg-Vorpommern) in der Türkei erhebt Grünen-ChefCem Özdemir schwere Vorwürfe gegen den türkischen Präsidenten RecepTayyip Erdogan. "Mit dem Fall des Schweriner Pilgers zeigt sicherneut die Ruchlosigkeit des Erdogan-Regimes gegenüber allenregimekritischen Stimmen", sagte Özdemir gestern im Gespräch mit derSchweriner Volkszeitung (SVZ). "Er sammelt Geiseln gegen unser Land.Erdogan versteht nur eine Sprache: Die der Härte und des Geldes. Hiermüssen wir ansetzen, um endlich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürgerund alle politischen Gefangenen des Regimes Erdogan wiederfreizubekommen." Özdemir forderte in der zur NOZ Medien-Gruppegehörenden Tageszeitung eine härtere Gangart gegenüber Ankara. "Esmuss weitere Konsequenzen geben: Alle, die auf den sogenanntenTerroristenlisten Ankaras stehen und in Wirklichkeit einfach keineErdogan-Befürworter sind, müssen schnellstmöglich durch unsereBehörden informiert werden. Ein weiterer Fall wie bei Dogan Akhanlimuss unbedingt vermieden werden", sagte der Grünen-Chef.Elmar Brok, Europaabgeordneter der CDU, nannte es in derselbenZeitung "einen unerträglichen Zustand, dass ein offenbar harmloserPilger dort seit Monaten festgehalten wird." Das Auswärtige Amt unddie Türkei müssten jetzt "sofort klären, was ihm zur Last gelegtwird. Sollte es keine nachvollziehbaren Vorwürfe geben, muss der Mannsofort freigelassen werden", sagte Brok gestern im Gespräch mit derBerliner Redaktion der SVZ. Durch die Festnahmen in der Türkei steigedie Unsicherheit dramatisch an. "Es ist klar, dass kaum noch einTourist in das Land reisen wird. Die Türkei schadet sich durch diePolitik von Erdogan selbst am meisten.Die Gespräche über eineAusweitung der EU-Zollunion können unter diesen Bedingungen nichtweitergeführt werden!", forderte Brok.SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach sich im Interview mit derSVZ für einen Stopp der Gespräche über Zollunion undEU-Beitrittshilfen aus. "Wir müssen Herrn Erdogan eine Frist setzen.Ich bin nicht bereit, noch Monate zu warten. Da muss es um wenigeWochen gehen."Mit freundlichen Grüßen,Michael SeidelChefredakteurPressekontakt:Schweriner VolkszeitungChefredaktionTelefon: 0385-63789500chefredaktion@svz.deOriginal-Content von: Schweriner Volkszeitung, übermittelt durch news aktuell