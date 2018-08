Schweriner Volkszeitung: Christian Hirte, Ostbeauftragter der Bundesregierung weist Parteichefs der Linken zurecht und verurteilt die Übergriffe in Chemnitz.

Schwerin (ots) - Mit deutlichen Worten hat der Ostbeauftragte derBundesregierung Christian Hirte, die Ausschreitungen undausländerfeindlichen Übergriffe in Chemnitz verurteilt. "FriedlicherProtest ist in Ordnung. Aber was wir dort erleben ist abartig", sagteChristian Hirte gestern am Rande eines Besuches in derLandeshauptstadt der Schweriner Volkszeitung. Es sei völliginakzeptabel, wenn Protestierer das Gewaltmonopol des Rechtsstaatesin Frage stellten. Vorwürfe der Linken im Bund, die sächsische CDUhabe das Problem Rechtsextremismus jahrzehntelang verharmlost und seimitschuldig an den gewalttätigen Tumulten, wies der Ostbeauftragtezurück. "Ich halte das für Unsinn", kommentierte Hirte die Äußerungender Linken-Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger. Es handelesich um "kein typisch sächsisches Problem", so Hirte. So sei etwa dieZahl der rechtsextremen Gewalttaten in Sachsen niedriger als inanderen Bundesländern. Hirte warnte davor, aus der schnellen Empörungheraus über einem ganzen Bundesland seinen Bürgern den Stab zubrechen.Pressekontakt:Schweriner VolkszeitungChefredaktionTelefon: 0385-63789500chefredaktion@svz.deOriginal-Content von: Schweriner Volkszeitung, übermittelt durch news aktuell