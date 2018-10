Schweriner SonoBeacon übernimmt Kölner wedo sales / Digitalisierung des stationären Einzelhandels wird dritter Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens

Schwerin (ots) - Mit der Übernahme der Kölner wedo sales GmbH am24. Oktober 2018, einer Spezialagentur für die Digitalisierung imRetailgeschäft, startet die Schweriner SonoBeacon GmbH eine Offensiveim stationären Einzelhandel, um dort das Einkaufs- undServiceerlebnis für Verbraucher deutlich zu verbessern. Bisher hattesich das Unternehmen erfolgreich auf Museen und die AutomotiveBranche fokussiert."Wir freuen uns sehr über diese Akquisition. Mit unsererTechnologie und dem erworbenen Know-how können wir dieDigitalisierung im stationären Handel umfassend vorantreiben. Daspersonalisierte Einkaufs- und Serviceerlebnis wird für den Handel zumwichtigsten Hebel für eine bessere Kundenbindung und einen nachhaltigsteigenden Umsatz", sagt Thoralf Nehls, Gründer und Geschäftsführerder SonoBeacon GmbH.Durch die zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für sichereInformationstechnologie entwickelte einzigartige Audio-Technologiewerden persönlich adressierte und standortgebundene Informationen undAngebote auf das Smartphone gesendet. Direkt am Point of Sale auf dasSmartphone des Kunden übertragene Produktinfos, Sonderangebote oderpersönliche Rabatte seien entscheidende Kaufimpulse, so Nehls weiter.Philipp Hennig, Geschäftsführer der wedo sales: "Die SonoBeaconTechnologie ist eine der größten Chancen für den stationärenEinzelhandel im Kampf um den Kunden. Die Kombination unsererGeschäftsfelder ist perfekt, um konsequent ein ganzheitlichesKundenerlebnis entwickeln zu können." Hennig weiß, wovon er spricht.Er kennt den Handel von der Pike auf mit Stationen bei GaleriaKaufhof, Penther und zuletzt wedo sales. ZahlreicheDigitalisierungsprojekte für bekannte Marken - darunter Camel Active,Snipes, BettyBarclay und Wrangler setzte er in den vergangenen Jahrenerfolgreich um. Hennig übernimmt mit sofortiger Wirkung in derGeschäftsleitung der SonoBeacon GmbH den Vertrieb. Köln wird nachSchwerin und Hamburg der dritte Standort des Unternehmens.DisclaimerÜber die SonoBeacon GmbHSonoBeacon lokalisiert Smartphone-Nutzer im Nahbereich von 0 bis10 Metern sehr einfach und äußerst präzise. Es werden direkt am Pointof Interest die relevanten Informationen ausgespielt und diegewünschten User-Interaktionen herausgefordert.Die eigens mit dem Fraunhofer Institut für sichereInformationstechnologie entwickelten Lösungen bedienen sich derAudio-Technologie - Mikrofon und Lautsprecher - die bei jedemSmartphone zur Verfügung stehen. Ein für das menschliche Ohr nichthörbares, akustisches Signal wird vom Smartphone erkannt, so dassdann die standort- und User-bezogenen Inhalte ausspielt werdenkönnen. Keine andere Lösung lokalisiert Indoor so einfach und exakt.We Make Sound Visible!Über die wedo sales GmbHwedo sales GmbH ist eine Agentur für digitale Produkte undProjekte insbesondere im Retail. Durch ein umfassendesPartnernetzwerk deckt sie alle Kundenanforderungen eines ganzheitlichagierenden digitalen Unternehmes ab.Die Hauptgeschäfte von wedo sales sind Beratung, Vertrieb vonHard- und Software und die Erzeugung und Verwaltung von Content derKunden.Ansprechpartner:SonoBeacon GmbHThoralf NehlsHagenower Straße 7319061 SchwerinTel: +49 385 3993 390E-Mail: nehls@sonobeacon.comInternet: www.sonobeacon.comwedo sales GmbHPhilipp HennigFrongasse 552388 Wissersheim (Nörvenich)Tel: +49 2426 683989 - 0E-Mail: ph@wedo-sales.comInternet: www.wedo-sales.comOriginal-Content von: SonoBeacon GmbH, übermittelt durch news aktuell