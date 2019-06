Leipzig (ots) - Nach noch nicht einmal sechs Minuten war esvorbei: Die Welt schaute zu, als der größte Box-Kampf im Leben vonTom Schwarz vergangenen Samstag mit einem technischen k. O. in RundeZwei endete. Bis dato war der gebürtige Hallenser in 24 Profikämpfenungeschlagen. Sein Gegner war kein Geringerer als Tyson Fury, derBrite, der bereits 2015 Wladimir Klitschko die Weltmeister-Titelabnahm. "Seine Schläge fühlten sich an wie Beton.", so Tom Schwarznach verlorenem Kampf. Wird es einen Rückkampf geben? Nimmt er dieEinladung Furys nach Manchester an und wird er wirklich wie geplantim Sommer heiraten - gerade aus den USA zurück wird er im "Riverboat"exklusiv von seinen Erlebnissen und Zukunftsplänen berichten.Zu Gast sind außerdem:Der Sterne- und MDR-Koch Christian Henze: Ausgezeichnet mit demMichelin-Stern und dem Star Cookers Gourmet Award zaubert er seit 15Jahren im MDR mit Charme, Witz und Know-How raffinierte Gerichte, dieeinfach Lust aufs Nachkochen machen - immer freitags bei MDR um 4.Sein neustes Buch: "Feierabend-Blitzrezepte" wird er im "Riverboat"vorstellen.Die Schauspielerinnen Beatrice & Judith Richter: Aktuell probenMutter und Tochter Beatrice und Judith Richter an der Berliner"Komödie am Kurfürstendamm" das Stück "Zuhause bin ich Darling", dasam 4. August Premiere hat.Der Sänger Adel Tawil: 2007 schoss ihr Titel "Vom selben Stern" indie Charts. Der 40-Jährige mischt schon seit mehr als 20 Jahren imMusikgeschäft mit. "Alles lebt" heißt sein drittes Album, das morgenveröffentlicht wird. Eine Kostprobe vom neuen Klang gibt es im"Riverboat".Die Sportlerin Magdalena Brzeska: 26-mal wurde Magdalena Brzeskadeutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik, holte Platz 6bei den Olympischen Spielen in Atlanta. Heute arbeitet sie alsNachwuchstrainerin in der Rhythmischen Sportgymnastik.Der Serien-Star Dirk Galuba: Er ist von Anfang an dabei und spieltseit 2005 den Hoteldirektor Werner Saalfeld in "Sturm der Liebe" imErsten. Die Serie ist die erfolgreichsten Telenovela Europas undwird, in 22 Länder verkauft.Der Mathe-Rapper Johann Beurich: Einer der coolsten unter denNerds möchte er sein. Dafür vermischt der Dresdner seine beidengrößten Leidenschaften - Mathematik und Musik und rappt sicherfolgreich durch das Internet und hat damit schon manchem Schülerdurchs Abitur geholfen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell