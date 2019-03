Schwerer Rückschlag für Alzheimer-Forschung: Biogen patzt mit Studie

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zahlreichen Flops in der Vergangenheit hat die Alzheimer-Forschung einen weiteren Rückschlag erlitten.



Der US-Konzern Biogen und sein Forschungspartner Eisai teilten am Donnerstag mit, dass sie ihre Studie der fortgeschrittenen Phase III mit dem Medikamentenkandidaten Aducanumab stoppen. Das Mittel galt bisher als die größte Hoffnung der Branche. Der vorbörsliche Handel mit Biogen-Aktien wurde ausgesetzt.

Wie die Unternehmen weiter mitteilten, sei die Entscheidung nach einer eingehenden Analyse gefallen. Es sei demnach wenig wahrscheinlich, dass die Studie erfolgreich abgeschlossen werden könnte und das vordefinierte Endziel der Tests erreicht werde, hieß es. In der Studie wurden Patienten mit leichten kognitiven Ausfällen durch Alzheimer und einer leichten Demenz behandelt.

Bislang ist es der Wissenschaft nicht gelungen, ein Mittel gegen die Alzheimer-Krankheit zu finden, an der Schätzungen zufolge weltweit rund 50 Millionen Menschen leiden. Aktuell konzentriert sich die Forschung darauf, das Ausbrechen der Krankheit zu verzögern. Biogen galt in seinen Studien als am weitesten fortgeschritten./tav/jha/