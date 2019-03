Schwere Verwüstungen durch Wirbelsturm Idai - Rotes Kreuz hilft

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Das ganze Ausmaß der Zerstörungen durch denWirbelsturm Idai mit Dutzenden Toten in Mosambik und Simbabwe istnach wie vor nicht absehbar. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes(DRK) ist die 500.000 Einwohner zählende Stadt Beira inZentral-Mosambik besonders schwer von der Katastrophe betroffen."Seit Donnerstagabend ist die Großstadt weitgehend von der Außenweltabgeschnitten. Nach unseren Informationen wurden zahlreiche Häuserzerstört und Bäume entwurzelt. Stromversorgung undTelefonverbindungen sind zusammengebrochen. Schwere Regenfälle undÜberschwemmungen erschweren die Rettungsarbeiten," sagte ChristofJohnen, Leiter Internationale Zusammenarbeit desDRK-Generalsekretariats, am Sonntag. Das DRK stellt als Soforthilfe50.000 Euro für die betroffenen Menschen zur Verfügung und ruft diedeutsche Bevölkerung zu Spenden auf.Eine genaue Einschätzung der Lage sei aufgrund derbeeinträchtigten Kommunikationsmöglichkeiten nach wie vor schwierig,sagte Johnen. "Wir unterstützen die Helfer des Mosambikanischen RotenKreuzes vor Ort. Tausende Menschen haben durch den Wirbelsturm ihrZuhause verloren," sagte Johnen. Mitarbeiter der InternationalenFöderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften seien auf demWeg nach Beira, um die Lage zu erkunden.Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 190 Kilometern pro Stundewar der Zyklon Idai nahe der Großstadt Beira in der Nacht vonDonnerstag auf Freitag auf Mosambik getroffen. Das DRK hat bereits imVorfeld des Wirbelsturms das Mosambikanische Rote Kreuz, dieKatastrophenschutzbehörden und die Bevölkerung im Rahmen einesPilotprojekts zur vorhersagebasierten Finanzierung (Forecast basedFinancing) dabei unterstützt, sich auf den Zyklon vorzubereiten.Damit konnte die Bevölkerung zum Beispiel Maßnahmen ergreifen, umsich und ihr Hab und Gut rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. DasDRK hat Rotkreuz-Freiwillige mit Materialien wie ErsteHilfe-Ausrüstung für den Ernstfall ausgestattet. "Hilfsgüter wie etwaWasseraufbereitungstabletten wurden schon vorab in Risikogebietetransportiert, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung nach demZyklon sofort Zugang zu Trinkwasser hat," sagte Johnen.Das DRK bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung:IBAN: DE63370205000005023307BIC: BFSWDE33XXXStichwort: Wirbelsturm IdaiPressekontakt:DRK-Pressesprecher Dr. Dieter Schütz, Tel. 0162 2002029,schuetz@drk.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz, übermittelt durch news aktuell