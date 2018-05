Schweppes jetzt auch ganz ohne: Das Original mit zwei neuen Zero Sorten (FOTO)

Kreuztal (ots) -Schweppes Original Bitter Lemon und Indian Tonic Water jetzt auchals Zero.Ob pur oder im Mix ist Schweppes immer am Puls der Zeit und stehtfür außergewöhnliche Geschmackserlebnisse und eine ausgezeichnet hoheund konstante Premium-Qualität. Nun bekommt die Schweppes FamilieZuwachs: Der Marktführer kann bitter, fruchtig, süß und jetzt auchohne Zucker.Zero Zucker - voller GeschmackDas Verbraucherbewusstsein zum Thema "gesunde und zuckerfreieErnährung" ist in allen Altersschichten sehr stark ausgeprägt. 30%der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren greift zu zucker- undkalorienreduzierten Getränken (Quelle: B4p Studie). Und die habenjetzt noch mehr Auswahl: Schweppes bringt die beliebtesten SorgenOriginal Bitter Lemon und Indian Tonic Water in einer Zero-Variantean den Start. "Hergestellt aus besten Zutaten und so lecker wie dieKlassiker - nur eben ohne Zucker - werden unsere beiden neueZero-Varianten alte wie neue Schweppes Fans begeistern", ist sichStefan Cancik, Leiter Produktmanagement Schweppes, sicher.Die neue Schweppes ZERO-Range wird ab Mai in der 1,25 lEinwegflasche in den Regalen stehen. Zudem wird Schweppes OriginalBitter Lemon Light ab Juli durch Original Bitter Lemon ZERO im 6x1,0l MW-Gebinde ersetzt.Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,c/o Dr. Franz-J. WeihrauchTel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815,E-Mail: presse@schweppes.deOriginal-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuell