Schweppes belegt den Werbesplit Babylon Berlin

Frankfurt am Main (ots) - Die aufwändig produzierte TV-SerieBabylon Berlin feiert am 30. September auf dem "Tatort"-Sendeplatz imErsten ihre Free-TV-Premiere. Die weiteren Folgen strahlt die ARD anden darauffolgenden Donnerstagen bis zum 8.11.2018 im Wochenrhythmusum 20:15 Uhr im Ersten aus. Für die Bewerbung der von der Pressehochgelobten Produktion hat die ARD-Werbung SALES & SERVICES an denSendetagen nach dem 30. September eine Sonderwerbeform kreiert - denBabylon-Berlin-Split. Er wird exklusiv an den sechs Donnerstagen imRahmen der Viertelstunde vor acht um 19:49 Uhr ausgestrahlt. Im Splitwird auf die an diesem Tag anstehende Folge hingewiesen. Werbepartnerfür das Format an den sechs Sendetagen ist die GetränkemarkeSchweppes."Babylon Berlin ist fraglos einer der Höhepunkte im deutschenTV-Herbst, der auf große Aufmerksamkeit, hohe Reichweiten und starkesZuschauer-Involvement treffen wird. Der Werbe-Split um 19:49 Uhr istdabei nicht nur ein sinnvolles Ankündigungsscharnier für die Serie,sondern als Bestandteil der begehrten Viertelstunde vor acht aucheine attraktive Präsenz für unseren Werbepartner Schweppes", sagt UweEsser, Geschäftsleitung TV, ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH."Schweppes steht für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse undeine ausgezeichnete Premium-Qualität. Und das bereits seit 1783. DasStadt- und Gesellschaftsportrait der Goldenen Zwanziger von BabylonBerlin ist ein wunderbares Umfeld, um die Tradition unserer Marke zupräsentieren. Schweppes, das Original, war auch bereits in dengoldenen Zwanzigern absolut präsent. Diese Zeit greifen wir imÜbrigen auch in unserem aktuellen TV-Spot sehr anschaulich auf", soStefan Cancik, Leiter Produktmanagement Schweppes.