Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft: Was könnte passieren?

Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft weist am 22.03.2019, 07:50 Uhr einen Kurs von 97,94 EUR an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Rückversicherung" geführt.

Unsere Analysten haben Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft aus dem letzten Monat ist "Hold" (3 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 101,47 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3,95 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 97,62 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,61 Prozent liegt Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft 2,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Versicherung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,04. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,74 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,16 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.