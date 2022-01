Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Swiss Re-Kurs wird am 11.01.2022, 21:30 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 95 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Rückversicherung".

Unser Analystenteam hat Swiss Re auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Swiss Re beläuft sich mittlerweile auf 85,88 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 95 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,62 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 89,5 CHF. Somit ist die Aktie mit +6,15 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Swiss Re hat mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (15.36%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -8,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Swiss Re-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Swiss Re gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,72 insgesamt 19 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 25,6 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".