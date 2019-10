Schweizerische Nationalbank: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Am 07.10.2019, 12:35 Uhr notiert die Aktie Schweizerische Nationalbank an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 5446.67 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialisierte Finanzen".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Schweizerische Nationalbank entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Schweizerische Nationalbank beläuft sich mittlerweile auf 5262,37 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 5440 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,38 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5355,9 CHF. Somit ist die Aktie mit +1,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Schweizerische Nationalbank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,27 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,82 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Schweizerische Nationalbank beträgt das aktuelle KGV 0,03. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 51,6. Schweizerische Nationalbank ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.