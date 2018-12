Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life":

Per 01.12.2018, 00:12 Uhr wird für die Aktie Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 395,07 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebens- und Krankenversicherung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,26 liegt Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt unter dem Branchendurchschnitt (10 Prozent). Die Branche "Insurance" weist einen Wert von 13,55 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 354,2 EUR. Der letzte Schlusskurs (391,9 EUR) weicht somit +10,64 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (374,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,58 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 3,53 % ist Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Insurance (3,01 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,52 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.