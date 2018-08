Schweizerische Freenet-Beteiligung Sunrise gewinnt mehr Kunden

ZÜRICH (dpa-AFX) - Das schweizerische Telekomunternehmen Sunrise hat im zweiten Quartal die Zahl seiner Mobilfunkkunden deutlich gesteigert.



Sunrise gewinne Marktanteile bei Mobilfunk-, Internet- und TV-Kunden hinzu, erklärte Vorstandsvorsitzender Olaf Swantee am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen in Zürich. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Prognose für 2018, auch bedingt durch den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15. An Sunrise ist der deutsche Telekommunikationskonzern Freenet mit knapp einem Viertel beteiligt.

Der Umsatz stieg in den Monaten April bis Ende Juni um vier Prozent auf 315 Millionen Schweizer Franken (gut 276 Mio EUR), wie es hieß. Dabei konnte Sunrise die Zahl der Mobilfunkvertragskunden netto um 7,7 Prozent steigern. Auch bei Internet- und TV-Kunden legte das Unternehmen zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank hingegen bereinigt um 3 Prozent auf 148 Millionen Franken.

Das Unternehmen hatte Sendemasten verkauft, für die es nun höhere Gebühren zahlen muss. Nach dem neuen Rechnungslegungsstandard betrug das Minus 1,8 Prozent. Netto verdiente das Unternehmen mit 24 Millionen gut 10 Prozent weniger.

Die Ergebnisprognose für 2018 erhöhte Sunrise - auch bedingt durch die neue Rechnungslegung, die in der vorherigen Schätzung noch nicht enthalten war. So geht Sunrise nun von einem bereinigten Ebitda von 595 bis 605 Millionen Franken aus, nachdem zuvor 580 bis 595 Millionen Franken anvisiert waren. Die Umsatzprognose von 1,83 bis 1,87 Milliarden Franken bekräftigte Sunrise./nas/tav/zb