Schweizer Zehnder Group entscheidet sich für PenTera, um Cyber Security-Validierung zu automatisieren

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Pcysys hat erklärt, dass Zehnder, ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für ein gesundes Raumklima mit Hauptsitz in der Schweiz, sich für Pcysys automatisierte Penetration Testing Platform, PenTera(TM), entschieden hat, um die Validierung der Cyber Security zu automatisieren."Als globale Organisation ist es für uns entscheidend, volle Einsicht in die Netzwerke all unserer Niederlassungen zu haben. PenTeras fortgeschrittene Technologie ermöglicht es uns, unsere Sicherheitsmechanismen auf die Probe zustellen und unsere weltweiten Tests auf einem einheitlichen Niveau zu betreiben," sagt Ralf Winzer, CISO der Zehnder Group. "Die Priorisierung der Verbesserungsvorschläge mit der Möglichkeit, bei Bedarf direkt wieder zu überprüfen, ob diese auch greifen, hat eine Veränderung zur Folge, wie wir unsere Security Strategie planen und betreiben."Die PenTera Plattform kann Netzwerke auf ethisch saubere Art und Weise unter Ausnutzung der neuesten Angriffstechniken testen und dabei die Verbesserungsmassnahmen so priorisieren, dass diese nach dem Business Impact ausgerichtet sind. Mit PenTera können Organisationen ihre Angriffsoberfläche prüfen, pflegen und stärken, indem Penetrations-Tests flexibel, nach Bedarf durchgeführt werden können. Die Plattform ermöglicht Unternehmen, ihre Prüf-Mechanismen nach dem MITRE ATT&CK Framework auszurichten, während Schwachstellen Management, Security Controls, die Validierung der Credential-Stärke, Prüfung von Netzwerk Equipment sowie "privileged access"-Audits abgedeckt werden und so der Bedarf, zusätzliche Werkzeuge zu betreiben, schlicht eliminiert wird, damit Ressourcen im Security-Team frei werden und die Produktivität steigt."Ralf Winzer und sein Team bei Zehnder sind echte Cyber Security Experten, die Ihrer Organisation vollständige Netzwerksichtbarkeit durch kontinuierliche und vergleichbare Validierung ermöglichen," sagt Hanspeter Karl, DACH Regional Sales Director bei Pcysys. "PenTeras Fokus auf ausnutzbare, "exploitable" Schwachstellen werden es dem Zehnder Team ermöglichen, ihre Cybersicherheit in allen Bereichen auf eine produktive und ressourcenschonende Art und Weise zu verbessern."Über Zehnder Group AGDie Zehnder Group mit Hauptsitz in Gränichen (CH) feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. 1895 als mechanische Werkstätte gegründet, entwickelte sich Zehnder zu einer internationalen Firmengruppe mit rund 3500 Mitarbeitenden. Der Erfolg ist dem großen Pioniergeist und Mut der Mitarbeitenden zu verdanken, die immer wieder neue Wege gehen. Heute umfasst das Portfolio Design-Heizkörper, Produkte zur komfortablen Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Heiz- und Kühldecken-Systeme sowie Clean Air Solutions für die Industrie, was Zehnder zum umfassenden Anbieter von Raumklimalösungen macht. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.zehndergroup.com (file:///Users/twe04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AO9I3JAQ/www.zehndergroup.com).Über PcysysPcysys (www.pcysys.com (http://www.pcysys.com/)) bietet PenTera(TM), eine automatisierte Penetrationstest Plattform, die Cybersicherheitsrisiken von Unternehmen bewertet und reduziert. Durch Anwendung einer Hacker-Perspektive identifiziert, analysiert und priorisiert unsere Software die Behebung von Schwachstellen in der Cyberabwehr. Hunderte Sicherheitsexperten und Serviceanbieter weltweit nutzen PenTera zur Durchführung kontinuierlicher maschinenbasierter Penetrationstests, die ihre Abwehr gegenüber Cyberangriffen auf ihre Organisationsnetzwerke verbessern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832279/Pcysys_Logo.jpgContact:Aviv CohenPcysys CMOaviv@pcysys.comOriginal-Content von: Pcysys, übermittelt durch news aktuell