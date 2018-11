Schweizer Wirtschaft überraschend geschrumpft

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend leicht geschrumpft.



Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. Im Jahresvergleich entspricht dies allerdings einem Wachstum von 2,4 Prozent. Sowohl aus der Binnenwirtschaft als auch vom Aussenhandel habe es negative Impulse gegeben, teilte das Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Zum Rückgang im Quartalsvergleich habe sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungssektor beigetragen.

Ökonomen hatten deutlich höhere Werte erwartet. Im Quartalsvergleich waren sie im Mittel von einem Anstieg im dritten Quartal um 0,4 Prozent ausgegangen und von 2,9 Prozent im Jahresvergleich.

Im zweiten Quartal war die Schweizer Wirtschaft noch sehr dynamisch gewachsen, mit (leicht revidierten) Werten von plus 0,7 Prozent zum Vorquartal und 3,5 Prozent zum Vorjahresquartal. Die seit anderthalb Jahren anhaltende starke Wachstumsphase der Schweizer Wirtschaft sei damit jäh unterbrochen worden, schreibt das Seco. Die Schweiz folge damit zeitgleich der deutlichen Konjunkturabschwächung in der Eurozone und insbesondere in Deutschland./uh/cf/AWP/jkr