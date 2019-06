"Schweizer Taschenmesser" für Innovationen: EnBW überzeugt im Ranking der besten Innovations-Labs / EnBW sichert sich erneut Digital Lab Award vom Wirtschaftsmagazin Capital und Infront Consulting (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "EnBW":

Karlsruhe (ots) -Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG widmet sich seit fünf Jahrenmit ihrem Innovationsmanagement der Gründung von internen Start-upsund der Förderung von externen. Dieses zukunftsweisende Engagementwurde vergangene Woche zum wiederholten Male vom WirtschaftsmagazinCapital und der Hamburger Managementberatung Infront Consultingausgezeichnet. Nach Platz drei im letzten Jahr geht die EnBW 2019 alsGewinner hervor: Ihr Innovationsmanagement belegt den ersten Platz inder Rubrik "Innovation Development". Damit gesellt sich dasUnternehmen als einziger Energieversorger zu Konzernen wie Audi, SAPund ProSiebenSat.1. Auch im Gesamtergebnis überzeugt das Team: DieHerausgeber bezeichnen das Innovationsmanagement der EnBW als"Schweizer Taschenmesser", das all die relevanten Funktionen in einerEinheit zusammengefasst hat und so "systematisch alle Instrumente derdigitalen Innovation orchestriert und perfektioniert".Herausgeber machen Innovation messbarIm vergangenen Halbjahr haben Capital und Infront Consulting imRahmen der Studie "Konzerne auf den Spuren von Startups 2019" denInnovationsprozess von knapp 50 etablierten deutschen Konzernenevaluiert. Bei der diesjährigen Ausgabe haben die Herausgeber ihrAugenmerk auf die essentiellen Phasen einer Innovation gelegt:Discovery, Development und Scaling. Für die Bewertung wurden nebeneinem Selbstevaluations-verfahren auch Validierungsinterviewsherangezogen. Mit der besonderen Stärke im Bereich der Entwicklungbeziehungsweise der Umsetzung in getestete Prototypen und Piloten hatsich EnBW Innovation gegen die starken Labs der anderen Teilnehmerdurchgesetzt.Als einziger Energieversorger stark in der digitalen Innovation"In der gesamten EnBW spüren wir, dass unser konsequentes Umdenkenund die Arbeit des Innovationsmanagements Früchte tragen. Ob wir mitunserer aktuellen Strategie und dem dazugehörigen Methodenkoffer aufdem richtigen Weg sind, muss trotz aller Erfolge regelmäßighinterfragt werden. Es ist uns daher besonders wichtig, unsereMaßnahmen auch extern von unabhängiger Stelle bewerten zu lassen. Diewiederholte Auszeichnung und insbesondere der erste Platz sind unseine große Ehre", sagt Uli Huener, Head of Innovation bei der EnBW.Die Studie zielt darauf ab, die besten digitalen Innovatoren zu küren- wer hat die Nase vorn und entwickelt Innovationen, diezukunftsfähig sind? Dazu gehört, dass diese kommerzialisiert werdenkönnen - das haben die Start-ups der EnBW in den vergangenen Jahrenbereits erfolgreich getan.SP4RK - Ein erprobter Weg von der Idee bis zum SkalierenVon den Herausgebern besonders hervorgehoben wird dasInkubationsprogramm SP4RK - auch 164 genannt - das in nur vier Phaseneine Idee bis zur Skalierung bringt. Der Name ist Programm: Innerhalbvon 16 Stunden wird eine erste Idee erdacht, im Rahmen von 16 Tagenweiter validiert und zur Geschäftsmodell-Idee weiterentwickelt. Inden darauffolgenden 16 Wochen wird daraus ein Start-up geformt, dasbereit ist für den Markteintritt. In der letzten Phase des Programms,hat das Start-up 16 Monate, um sich am Markt zu beweisen.Dieser strukturierte Innovationsprozess ist in seiner Formeinzigartig und hat bereits erste Start-ups erfolgreich an den Marktgebracht. Aus SP4RK sind zum Beispiel die Initiativen ChargeHere undParconomy hervorgegangen. Bei ChargeHere handelt es sich um eineLadeinfrastruktur-Lösung, mit der Parkhäuser und große Parkanlagenkostengünstig elektrifiziert werden können. Das Ergebnis ist eineganz neue Art E-Autos zu laden: Statt jeden Parkplatz mit einereigenen Wallbox auszustatten, benötigt die Lösung von ChargeHerelediglich einen zentralen Schaltschrank, von dem aus Ladekabel an dieeinzelnen Parkplätze verlegt werden. So können außerdem einoptimiertes dynamisches Lastmanagement und gesteuertes Ladensichergestellt werden. Das EnBW-Innovationsprojekt Parconomy hingegendigitalisiert das Parken. Dafür wurde mit dem Open Parking System(OPS) eine spezielle IT-Plattform entwickelt, die unterschiedlicheMarktpartner miteinander vernetzt und so beispielsweise den Zugangund die Abrechnung von Parkvorgängen digitalisiert. Parconomybetreibt als neutraler Anbieter das OPS, stellt die Funktionalitätsicher, bindet Marktpartner an und bietet die Möglichkeit, das Parkenin andere Mobilitäts- und Mehrwertdienste zu integrieren.SP4RK richtet sich sowohl an Mitarbeiter als auch an Gründer undbildet so eine Mischung aus internen und externen Teilnehmern, diegemeinsam das perfekte Team ergeben. Mithilfe von Coachings und dempassenden Methodeninput erarbeiten die Gruppen ihre Ideen bis hin zumMarkeintritt. Die dritte Staffel des 16-Wochen-Programms wirdvoraussichtlich im November dieses Jahres starten. Mehr Informationenunter http://sparkthefuture.de/