Schweizer Startup Mio Decentral erschafft neue Kryptowährung / Finanzmarktaufsicht bestätigt #MIO als Zahlungs-Token (FOTO)

Zug (ots) -Die Diskussionen um Chancen und Risiken von Kryptowährungen dauernan. Selbst wenn der Anwendungsfall überzeugt, bleiben standardisierteParameter zur Einschätzung ihrer Qualität weiterhin rar. UmInvestoren ein seriöses und solides Produkt anzubieten, haben sichdie sechs Gründer von Mio Decentral bewusst für den langenRegulierungspfad entschieden und zunächst eine Unterstellungsanfragebei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht eingereicht. In ihrerAntwort bestätigt die Behörde, dass #MIO - basierend auf dembeschriebenen Sachverhalt - mit Inbetriebnahme der Mio dApp alsZahlungs-Token einzustufen ist."Dass #MIO als Zahlungs-Token eingestuft wird, bringt uns auf einneues Level. Besonders freut uns, dass wir eines der erstenUnternehmen sind, das in unserer Sichtweise von der SchweizerischenFinanzmarktaufsicht dahingehend bestätigt wurde", so Adrian Marcu,CFO der Mio Decentral AG, der maßgeblich in das sogenannteUnterstellungsverfahren bei der FINMA involviert war. "Der Ablauf warabsolut konstruktiv und ging zügig vonstatten - ein klares Pro-KryptoSignal der Schweiz, insbesondere da Rechtssicherheit erst in wenigenLändern gegeben ist", so Marcu weiter. Mit Wegleitung betreffendInitial Coin Offerings (ICOs) vom 16.02.2018 hat dieFinanzmarktaufsicht konkrete Spezifikationen zur Einordnung von Coinsund Token veröffentlicht. Danach werden Token in drei Kategorienunterteilt: Neben Zahlungs-Token gibt es Nutzungs-Token (Zugang zueiner digitalen Dienstleistung) oder Anlage-Token (repräsentiereneinen Vermögenswert).Seit über einem Jahr hat das Team sein Fachwissen zu Blockchain-und dezentralen Technologien, die Kapitalmarkt-Erfahrungen rund umWährungen und Coinomics sowie das für den Aufbau einesOnlineunternehmens essentielle Knowhow zum Performance-Marketingunter die beiden Credos 'Zugang zum Krypto-Markt für alle' und'Datenhoheit zu den Usern' gestellt. Die Idee ist genial, doch mitjeder Komponente ihres Vorhabens betreten sie Neuland. Daher wurdeder Sachverhalt für die Behörde sehr detailliert dargestellt, nachAnsicht der Mio-Gründer macht diese Sorgfalt den feinen Unterschiedaus - insbesondere beim Thema Regulierung.Wer hat´s neu erfunden?"Dezentrale Technologien werden das Thema Datensicherheitreformieren - für Privatpersonen, Unternehmen und öffentlicheEinrichtungen. Mit unserem ersten Anwendungsfall Mio starten wirzunächst im Bereich Online-Dating. Der Markt wird bisher von zweiPlayern dominiert und es wird höchste Zeit, Usern einen souveränenUmgang mit ihren Daten zu ermöglichen", fasst RalphPiater-Frankenfeld, CEO der Mio Decentral AG, das Geschäftsmodellkurz zusammen. Die beiden Credos des Gründerteams fußen auf derÜberzeugung, dass dezentrale Technologien langfristig die ökonomischüberlegene Strategie sind. Mit ihrer dApp erfüllen sie zusätzlicheine edukative Komponente, denn Usern steht bisher keinefrequenzstarke Social Network Anwendung zur Verfügung, anhand der sielernen können, ihre persönlichen Daten autark zu kontrollieren. Esgibt bereits eine Alpha-Version von Mio, "Wer möchte, ist herzlichzum Testen eingeladen", schließt Piater-Frankenfeld.Über MioMio ist eine dApp (dezentrale Applikation) die Dating von Grundauf neu gestaltet. Es werden nur minimale persönliche Daten der Userbenötigt und diese werden nie zentral gespeichert - das ist diezukünftige Form von Datensicherheit. Außerdem werden alleTransaktionen (swipe & chat) in einer dApp-eigenen, von der FINMA*als Zahlungs-Token eingestuften, Kryptowährung abgewickelt. Durchdiese fundamentalen Änderungen einer Social Network Anwendungerhalten User ihre Datenhoheit zurück.Möglich ist dies durch den ausschließlichen Einsatz dezentralerTechnologien, beispielsweise von InterPlanetary File System (IPFS)und P2P messaging via The Onion-Router (TOR). Der dApp-eigeneZahlungs-Token #MIO basiert auf Blockchain-Technologie (Ethereum,ERC20 Token). User erstellen bei Mio Video-Selfies; durch Stimme,Mimik und Habitus wird das Kennenlernen unterhaltsamer und das Risikovon Fake-Profilen massiv reduziert.Entwickelt wird die dApp im schweizerischen Crypto-Valley Zug voneinem Gründerteam, das gemeinsam über 100 Jahre internationaleErfahrung aus den Bereichen IT, Blockchain und Finance vereint.Betreiber ist die Mio Decentral AG und die Mio-dApp Version 1.0(Android und iOS) geht voraussichtlich Anfang 2019 online. Mehr unterhttps://mio.ag/ und Unternehmensnews via Twitter @mio_decentral.* Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (CH); Basis war dieUnterstellungsanfrage vom 08.05.2018 und der darin beschriebeneSachverhalt. Erwähnte Wegleitung zu finden unterhttps://www.finma.ch/de/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/Pressekontakt:Mio Decentral AGSimone SchuchertPress & Media Relationsmobile: +491606745548mail: simone.schuchert@mio.agOriginal-Content von: Mio Decentral AG, übermittelt durch news aktuell