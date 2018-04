Schweizer Startup BitsaboutMe gibt den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurück und startet im Mai den ersten Online-Daten-Marktplatz in der D/A/CH-Region (FOTO)

Bern (ots) -- BitsaboutMe ermöglicht Verbrauchern volle Transparenz über ihreOnline-Aktivitäten und Transaktionshistorien vonKundenbindungsprogrammen- Christian Kunz, CEO und Co-Gründer bietet mit dem innovativenOnline-Daten-Marktplatz eine attraktive Datenschutz-Lösung fürUnternehmen zur Erfüllung der strengeren Auflagen der ab 25. Mai2018 in der EU geltenden neuen Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO)- Neue Marktplatz-Funktion wird sicheres Teilen von Datenprofilenbei voller Kontrolle des Verbrauchers ermöglichenDas Schweizer Startup BitsaboutMe wird im Mai einenOnline-Daten-Marktplatz bereitstellen, auf dem VerbraucherInformationen über ihre persönlichen Online-Aktivitäten undKundendaten, die üblicherweise über das ganze Internet verstreut undfür sie unzugänglich sind, nun an einem sicheren Ort sammeln,transparent einsehen und kontrollieren können. Die beiden Gründer vonBitsaboutMe, Dr. Christian Kunz (CEO) und Christophe Legendre (CTO),geben mit diesem innovativen Daten-Marktplatz dem Verbraucher dieKontrolle über sein digitales Ich zurück. Mit der neu eingeführtenMarktplatz-Funktion will BitsaboutMe seine Nutzer unterstützen, ihrpersönliches Datenprofil zu erstellen und unter voller Kontrolle mitDritten gegen Vergütung zu teilen. Unternehmen und Organisationen,die ihre Produktentwicklung, Produktion, Marketing undKundenbeziehungsmanagement datengetrieben optimieren, können überBitsaboutMe Zugang zu qualitativ hochwertigen Nutzerprofilen mitEinwilligung der Nutzer erwerben. Damit erhalten Unternehmen eineattraktive Datenschutz-Lösung, die die strengeren Auflagen,insbesondere die erforderlichen Kundeneinwilligungen zurDatenverarbeitung der ab 25. Mai 2018 in der EU geltendenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) abbildet.BitsaboutMe bietet jedem Nutzer einen nur ihm zugänglichenPersönlichen Datenspeicher (PDS). Daten-Accounts für Social Media(Facebook, Twitter, Instagram), Online/Email (Google) sowie vonKundenbindungsprogrammen (Migros/Cumulus) können einfach hochgeladenwerden. Die Integrationen weiterer Datenquellen werden kontinuierlichausgebaut.Dank smarter Datenorganisation und einer ansprechendenVisualisierung werden große Mengen persönlicher Daten in einemDashboard übersichtlich und intuitiv verständlich dargestellt. ÜberVolltextsuche sind alle Informationen nachvollziehbar, mittelspersönlich konfigurierbarer Widgets lassen sich Verhaltensweisen überdefinierte Zeiträume oder Geografien abbilden. Erstmalig erhält derNutzer einen 360-Grad-Überblick über sein digitales Leben und damitauch die Möglichkeit, sein Online-Verhalten bei Bedarf zu verändern."Ähnlich wie eBay vor 20 Jahren den Online-Handel neu erfundenhat, wollen wir mit unserem Daten-Marktplatz einen neuen, fairenDatenaustausch für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßenermöglichen. Indem persönliche Daten jetzt unter vollerNutzerkontrolle getauscht und gehandelt werden können, bekommt derVerbraucher die bestmögliche Kontrolle und ein Gespür für den Wertseiner Daten. Wir sehen hier insbesondere vor dem Hintergrund deraktuellen Diskussion um die Datenweitergaben durch Facebook ein sehrgroßes Interesse der Verbraucher im Markt. BitsaboutMe eröffnetseinen Nutzern erstmals die Möglichkeit, sich an der Wertschöpfungder von ihnen erschaffenen Daten unmittelbar zu beteiligen und derenVerfügbarkeit selbst zu steuern," fasst CEO und Co-Gründer ChristianKunz seine Vision zusammen.Als ehemaliger CEO von ricardo.ch und Verantwortlicher bei eBayfür die weltweite Werbevermarktung kennt Kunz die Mechanismen vonVertrauen und Sicherheit im Internet und weiß, wo der Hebel ist, umdas aus der Balance geratene Kräftespiel um persönliche Datenzukunftsfähig zu gestalten. "Wir geben Verbrauchern die Möglichkeit,ihre Daten transparent zu ihren eigenen Konditionen zu teilen. Dieskann gegen Bezahlung oder auch im Austausch mit einem besseren,personalisierten Service erfolgen. In jedem Fall findet der Austauschvon Daten immer mit einem klar definierten Gegenwert statt."Denn diese persönlichen Daten sind das Öl einer rasant wachsendenDatenindustrie, deren Potential alleine in Europa auf mehr als 260Milliarden Euro geschätzt wird. (Quelle: BitsaboutMe, eigeneBerechnungen. Basis: Boston Consulting Group, The value of ourdigital identity, Extrapolation 2018 - http://ots.de/Iunv7a)"Es sind milliardenschwere Verluste, die Unternehmen regelmäßigdurch Entscheidungen aufgrund fehlerhafter oder veralteter Datenerleiden. Ein konsensbasierter Zugang zu qualitativ hochwertigen,aggregierten und stets aktuellen Daten aus einer Quelle stellt fürUnternehmen eine attraktive Perspektive dar", ist sich Kunz sicher.BitsaboutMe fungiert als Frontend und Verteiler für die Daten.Entscheidet sich ein Nutzer, sein Datenprofil zum Tausch oder Verkaufanzubieten und erhält von einem interessierten Unternehmen einAngebot, muss er explizit seine Zustimmung (Consent) zur Nutzungerteilen. BitsaboutMe bereitet die Profildaten für die Abwicklungauf, die auf Basis klar festgelegter und transparenterNutzungsbedingungen erfolgt. Unternehmen erhalten Zugang zumNutzerprofil via API-Schnittstellen, wobei immer nur solche Datenweitergegeben werden, zu denen der Nutzer explizit seine Einwilligungerteilt hat, alle anderen Daten bleiben sicher verschlüsselt imPersönlichen Datenspeicher.Mit diesem Prozess bildet BitsaboutMe die Erfordernisse der neuen,ab 25. Mai 2018 in der EU geltenden Datenschutz-Grundverordnung(DGSVO) ab und kann als Dienstleister für Unternehmen zur Compliancemit der neuen Rechtslage beitragen. Die DGSVO hat ein Haftungsrisikofür Nicht-Compliance von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozentdes weltweiten Umsatzes eingeführt.Über BitsaboutMeDas Schweizer Start-up BitsaboutMe betreibt einenOnline-Daten-Marktplatz. Verbraucher können eine beliebige Anzahl vonpersönlichen Datenpunkten ihrer Social-Media-Profile,Online-/Email-Accounts oder Kundenbindungsprogramme verbinden. DieDaten werden in einem nur dem Nutzer zugänglichen, sicheren"Persönlichen Datenspeicher" (PDS) gesammelt. In dem nur vom Nutzereinsehbaren Daten-Dashboard kann die visuelle Darstellung der Datenkonfiguriert werden. Per Volltextsuche können diese durchsucht undnach verschiedenen Kriterien (Zeit, Ort und Datenquelle) gefiltertwerden. Unternehmen können vom Nutzer die Zustimmung für den Zugangzu persönlichen Datenprofilen erhalten.BitsaboutMe ist für Verbraucher kostenlos. Unternehmen zahlen fürden Zugang zu persönlichen Datenprofilen eine Vergütung an denVerbraucher, BitsaboutMe erhält davon eine Transaktionsgebühr. DieBitsaboutMe AG wurde im Januar 2017 in Bern gegründet und aus demKapital der Gründer finanziert. Eine erste Finanzierungsrunde miteiner Gruppe internationaler Business Angels wurde im März 2018erfolgreich abgeschlossen.Die Gründer, Dr. Christian Kunz (CEO) und Christophe Legendre(CTO), vereinen über 25 Jahre Führungsverantwortung in digitalenUnternehmen (u.a. ricardo.ch, eBay, leboincoin.fr) undBeratungsunternehmen (McKinsey & Company). BitsaboutMe visuell -Wie funktioniert BitsaboutMe?https://bitsabout.me/de/starten/anleitung/- TV-Beitrag 3sat Wissensmagazin "nano", Datenindustrie:Mehr Rechte für Nutzer, 13.3.2018http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=72261- Anwendungsbeispielehttps://bitsabout.me/de/starten/beispiele/BitsaboutMe auf Social Media- Facebookhttps://www.facebook.com/BitsaboutMe/- Twitterhttps://twitter.com/Bitsabout_Me/status/969547668866420737