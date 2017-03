Schweizer Nationalbank hält an Negativzins fest

ZÜRICH (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den starken Franken hält die Schweizerische Nationalbank (SNB) an dem vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg der Negativzinsen fest.



Der Negativzins auf Giroguthaben betrage weiter 0,75 Prozent, teilte die SNB am Donnerstag mit. Unverändert beließ die Nationalbank auch die Leitzinsen. Das Zielband für den Drei-Monats-Libor, das ist ein Zinssatz für Geldgeschäfte der Banken untereinander, betrage weiterhin -1,25 bis -0,25 Prozent. Die Nationalbank bezeichnet den Franken als weiterhin deutlich überbewertet. Sie will bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv bleiben. Die Inflationsprognose für 2017 wurde von 0,1 auf 0,3 Prozent erhöht. Angesichts der günstigen Entwicklung der internationalen Konjunktur seien die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft für das laufende Jahr verhalten positiv./mrd/DP/she