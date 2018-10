Schweizer Franken: Das ist ungewöhnlich

Man könnte meinen der Schweizer Franken profitiert vom US-Börsen Crash. Sieht man sich den Franken Euro Wechselkurs an, wird man allerdings verwundert sein. Seit den Kurseinbrüchen in den USA am vergangenen Dienstag musste der Franken gegenüber dem Euro einen Wertverlust von -0,8 % hinnehmen. Aktuell notiert der Kurs bei 0,872. Der Negativtrend des Franken, welcher sich seit Anfang September abzeichnet, setzt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Daut.