Schweizer Franken: Wegen Friedensgesprächen fallend!

Der Schweizer Franken hat am Dienstag im europäischen Handel aufgrund der Risikobereitschaft gegenüber den wichtigsten Währungen nachgegeben, nachdem in der Türkei Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Diplomaten begonnen haben und die Anleger auf ein Waffenstillstandsabkommen hoffen, das die Evakuierung von Zivilisten aus schwer bombardierten Städten ermöglicht. Die zweitägigen persönlichen Gespräche finden im Dolmabahçe-Palast in Istanbul statt.

