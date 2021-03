Schweizer Franken: Die Schwächephase hält an!

In den letzten Monaten konnte man am Devisenmarkt eine starke Aufwertung des US-Dollars und des Euros gegenüber dem Schweizer Franken beobachten. Der Euro konnte zuletzt die Schwelle von 1,10 Franken überqueren und ist nun so viel wert wie zuletzt im Juli 2019. Zurückzuführen ist dies auf die schwindende Nachfrage nach dem als „sicherer Hafen“ geltenden Schweizer Franken. Auch wenn es in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung