Schweizer Franken Euro: Schweizerische Stärken

Im Währungspaar Schweizer Franken Euro ist die Gemeinschaftswährung derzeit nicht dazu in der Lage, positiven Einfluss auf die Kursentwicklung zu nehmen. Zuletzt wurde der Franken bei 0,8866 Euro gehandelt, was einem Plus von immerhin 0,11 Prozent entspricht. Darin spiegelt sich die allgemeine Tendenz der letzten Wochen wieder. Eine stabile Konjunktur verhilft der Schweiz derzeit zu einer ansehnlichen wirtschaftlichen Entwicklung, die längst Einfluss auf ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.