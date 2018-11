Schweizer Franken Euro: Gemeinschaftswährung mit leichtem Plus

Im Währungspaar Schweizer Franken Euro konnte die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt ein leichtes Plus an den Tag legen. Der Euro wurde um 1,1317 Schweizer Franken gehandelt, was einer Steigerung von 0,09 Prozent zum Vortag entspricht. Die großen Verschiebungen, welche den Investoren die Chance zu neuen Kursgewinnen geboten hätten, blieben jedoch aus.

Schweizer Franken Euro: Risiken bleiben bestehen

Während die Konjunkturdaten der Schweiz nach

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.