Schweizer Firma Artentika patentiert Technologie gegen Kunstfälschung

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) -Artentika (Pty) Ltd, ein südafrikanischer Startup inschweizerischem Besitz, leitete maßgebliche Schritte gegenKunstfälschung ein, indem es bekanntgibt, zwei bahnbrechendeTechnologien zum Patent angemeldet zu haben, mit denen sich ermittelnlässt, ob ein Kunstwerk tatsächlich echt ist.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/519493/Artentika_Logo.jpg )Artentikas CEO, Albertus Geldenhuys, erklärt: "Unsere Erfindungenverwenden entweder Quantentechnologie oder DNA in Verbindung mitanderen Methoden, um ein zusammengesetztes Rendering des Werkes zuerstellen. Die Interaktion des Künstlers oder der Künstlerin mitWerkzeugen und Materialien ergibt einen unverkennbaren'Fingerabdruck'. Zieht man zudem die molekulare Zusammensetzung derMaterialien in Betracht, so ergibt sich eine einzigartige'Artomatrix(TM)' mit vielfachen Eigenschaften, die sich unmöglichnachmachen lässt."Geldenhuys und sein Team verfügen über jahrzehntelange Erfahrungmit Fingerabdruck-Biometrie in großen forensischen Systemen undZutrittskontrolleinrichtungen, die sowohl in der Dritten Welt alsauch in Hightech-Umgebungen eingesetzt werden. "Dank unsererbesonderen Fähigkeit, nutzbare Daten aus praktisch unsichtbarenFingerabdrücken zu extrahieren, wurden wir, über einPartnerunternehmen, von der FIFA ausgewählt, in ihrem Hauptsitz inZürich ein Fingerabdruck-Zutrittskontrollsystem einzurichten."Geldenhuys, der sich außerdem stark für Quantentechnologieinteressiert, hat mehrere Technologien zur Authentifizierung vonMenschen und Objekten miterfunden und patentieren lassen. "Es warallerdings ein automatisiertes System zur Fingerabdruckerkennung, dasuns vor vier Jahren dazu veranlasst hat, ein automatisiertesKunstauthentifizierungssystem (Automated Art Authentication System,AAAS(TM)) zu erforschen", erläutert er.Artentika verwendet mobile Geräte, um die Erfassung von Daten vorOrt zu ermöglichen. Geldenhuys betont: "Es ist beschwerlich undkostenaufwändig, ein Gemälde von einem Haus, Büro oder Zolllager insLabor zu transportieren. Es besteht immer das Risiko, dass es dabeibeschädigt, gestohlen oder ausgetauscht wird. Wenn wir dieQuanten-Route wählen, verwenden wir ein Multifunktionsgerät, das ineinen Reisekoffer passt. Das Scannen dauert weniger als vier Minuten.Danach erstellen wir eine Referenzdatenbank, indem wir mehrere Werkedesselben Künstlers scannen, worauf wir das untersuchte Werk mitdieser Datenbank vergleichen. Unser Bericht ist innerhalb von 24Stunden fertig. Wenn wir DNA verwenden - weil zum Beispiel keineweiteren, relevanten Werke existieren oder diese nicht zugänglichsind -, ist der Prozess zeitaufwändiger und kann Tage oder sogarMonate dauern."Artentikas Schweizer Kunstauthentifizierungsdienst (Swiss ArtAuthentication Service) wird ab Herbst dieses Jahres zur Verfügungstehen. Abgesehen von Sammlern rechnet das Unternehmen mit Museen,Auktionshäusern, Finanzinstitutionen, Versicherungen undRegierungsbehörden als Kunden. "Wir freuen uns darauf, einigeintrigierende Kunstgeheimnisse der Welt lösen zu können", erklärtGeldenhuys abschließend.http://www.artentika.artPressekontakt:abg@artentika.art+41 91 980 43 06Original-Content von: Artentika (Pty) Ltd, übermittelt durch news aktuell