Schweizer EnergieLink GmbH mit neuer Dependance in den Niederlanden

Dietikon (ots) - Seit dem 04. Juni 2018 ist die EnergieLink GmbHaus Dietikon bei Zürich mit einer weiteren Niederlassung imniederländische Breda vertreten. Für den Spezialisten für dieRevision und Instandhaltung von Industrieanlagen, speziell vonMüllheizkraftwerken, ist dies bereits die zweite Dependance imeuropäischen Ausland. Mit dem Kauf der deutschen Steinberg und KirschGmbH und der darauf folgenden Gründung der EnergieLink GmbH in Hernehat der renommierte Anlagenexperte bereits im Januar 2017 einestrategisch bedeutsame Markt- und Portfolioerweiterung vorgenommen.Die als niederländische BV gegründete Vertretung wird zukünftigvon den beiden EnergieLink Geschäftsführern Laurent Ludwig undMatthias Felber geleitet, die dank zahlreicher erfolgreichdurchgeführter Revisions- und Instandhaltungsprojekte in Hollandbereits über fundierte landesspezifische Branchen- undMarktkenntnisse verfügen. Unterstützt wird die Geschäftsleitung vondrei niederländischen Engineeringexperten."Wir freuen uns, unsereKunden in den Niederlanden mit der Gründung der EnergieLink BV inBreda zukünftig noch zügiger und persönlicher betreuen zu können undder hohen Nachfrage nach erstklassigen Instandhaltungsservices fürIndustrieanlagen und Müllheizkraftwerke im ganzen Land gerecht zuwerden." Laurent Ludwig bekräftigt: "Mit der Etablierung der MarkeEnergieLink im Benelux-Raum ist es uns gelungen, unsere Marktpositionin Europa weiter zu stärken und potentiellen Auftraggebern unserProdukt- und Leistungsportfolio noch einfacher zugänglich zu machen."Über EnergieLinkEnergieLink ist ein europaweit tätiger Experte und Dienstleisterfür die effiziente Revision und Instandhaltung von Industrieanlagen,Müllheizkraftwerken, Biomassenanlagen sowie von Zement- undChemieanlagen. Weitere Informationen unter www.energielink.euPressekontakt:Melissa LeiserEnergieLink GmbHRiedstrasse 68953 DietikonTelefon: +41 56 511 0333E-Mail: leiser@energielink.chOriginal-Content von: EnergieLink GmbH, übermittelt durch news aktuell