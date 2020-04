Schweizer Electronic: Was soll das denn werden?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Schweizer Electronic, die im Segment "Elektronische Komponenten" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.04.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 10.07 EUR.

Wie Schweizer Electronic derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Schweizer Electronic liegt mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat einen Wert von 2,11, wodurch sich eine Differenz von +0,04 Prozent zur Schweizer Electronic-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Die Aktie von Schweizer Electronic gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 96,65 insgesamt 181 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 34,36 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Schweizer Electronic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.