Schweizer Buchautor recherchiert im Weinstein/Trump-Skandal: Treffen mit US-Staranwälten Michael Avenatti und Gloria Allred in den USA (FOTO)

Messkirch, Deutschland (ots) -Der Luzerner Buchautor Bruno Heini, der mit seinen ersten zweiThrillern "Teufelssaat" und "Engelsknochen" Überraschungserfolgelandete und es auf Anhieb in die Schweizer Taschenbuch-Hitparadeschaffte, weilt momentan in den USA. Dort recherchiert er für seinnächstes Buch, dessen Veröffentlichung der Gmeiner-Verlag fürFrühling 2020 plant. Zwecks Recherche ist ein Treffen mit derUS-Staranwältin und Frauenrechtlerin Gloria Allred in Vorbereitung,die einige der Opfer von US-Filmproduzent Harvey Weinstein und vieleandere mehr vor Gericht vertritt sowie mit dem jüngst in dieSchlagzeilen gekommenen US-Anwalt Michael Avenatti.Ihre Spezialität sind Frauenrechte und Diskriminierungsfälle:Gloria Allred hat schon mit zahlreichen ähnlichenöffentlichkeitswirksamen Fällen internationale Berühmtheit erlangt.So unter anderem mit Klagen gegen den Schauspieler Bill Cosby, gegenMichael Jackson, O.J. Simpson und last but not least US-PräsidentDonald Trump - letzteren wegen sexueller Belästigung bzw.Missbrauchs. Gloria Allred vertritt unter anderem Summer Zervos, die2005 eine Teilnehmerin von Trump's damaliger Fernsehshow "TheApprentice" gewesen war.Geplant ist auch ein Treffen mit dem US-Anwalt Michael Avenatti,der schon zahlreiche Prominente vor Gericht verteidigte, so unteranderem Paris Hilton und Schauspieler Jim Carrey. In letzter Zeit indie Schlagzeilen gekommen ist Avenatti durch seine Ambitionen, fürsUS-Präsidentenamt zu kandidieren und anderseits durch eine seinerKlientinnen, die Ex-Porno-Darstellerin Stormy Daniels, der eineAffäre mit US-Präsident Donald Trump nachgesagt wird.Im neuesten Buch von Bruno Heini wird sich vieles um aktuelleThemen wie die #MeToo-Debatte, sexuelle Belästigung undDiskriminierung von Frauen sowie Machtmissbrauch drehen. Man darfalso durchaus auf sein nächstes Werk gespannt sein, welchesoffensichtlich einiges an Zündstoff birgt.