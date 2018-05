Schweizer Blockchain-Startup envion AG meldet Betrugsverdacht bei Crowdfunding-Aktion / Token im Wert von 40 Mio. US-Dollar illegal geschaffen / Firmenchef Matthias Woestmann erstattet Anzeige

Baar/Schweiz (ots) - Das Schweizer Crypto-Mining-Startup envion AGfordert Krypto-Börsen weltweit auf, den Handel mit EVN-Tokeneinzustellen. Offenbar wurde eine große Anzahl Token illegal erstelltund ein Teil davon in Umlauf gebracht und verkauft. Envion-CEOWoestmann kündigt Herausgabe neuer EVN-Token und Umtauschaktion an.Der envion-ICO zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 gilt alseine der erfolgreichsten Crowdfunding-Aktionen der jüngerenVergangenheit und übertraf alle Erwartungen. 86 Mio. Token mit einemNennwert von 1 US-Dollar wurden weltweit platziert.Offenbar traf Envion mit dem Versprechen, das extremenergieaufwendige Mining von Kryptowährungen mit Strom auserneuerbaren Energiequellen zu betreiben, einen Nerv.Jetzt kam heraus, dass zusätzlich zu den platzierten Token rund 40Mio. Token ohne Wissen des envion-Verwaltungsrats erzeugt und davon20 Mio. verteilt wurden. Ein Teil dieser digitalen Wertpapiere wurdevon den Tätern an Krypto-Börsen verkauft, nachdem sie in sozialenMedien zuvor Werbung für die Token gemacht hatten.Envion-CEO Matthias Woestmann: "Wir traten an mit der großen Idee,die Blockchain grün zu machen. Umso mehr erschüttert mich dieserBetrug, der unsere Firma und die ganze Blockchain-Szene trifft." Dieim Rahmen des Envion-ICO angebotene Anlage (Token) wurde alsGenussrecht nach deutschem Recht ausgestaltet. Die Verzinsung erfolgtin Form einer Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft. DemEnvion-Token liegt ein sogenannter Smart Contract zugrunde, der inder Programmiersprache Solidity verfasst wurde. In dem Smart Contractsind die Funktionalitäten für die Ausgabe und die Handelbarkeit derToken implementiert.Anleger konnten den Anlagebetrag in den Kryptowährungen Bitcoinund Ether sowie per Zahlung mit Kreditkarte leisten. Jeder Token hateinen Nominalwert von 1 US-Dollar. Somit erhielten die Anlegerentsprechend der Höhe des zur Verfügung gestellten Kapitals einebestimmte Anzahl von Token.Die Anzahl der im Zuge des envion-ICO offiziell platzierten Tokenbeträgt 86 Mio. Eine interne Revision ergab jedoch, dass darüberhinaus mehr als 40 Mio. Token ohne Genehmigung des Verwaltungsratsder envion AG erzeugt wurden, davon landeten rund 12 Mio. Token aufmehreren Adressen (Wallets) und wurden von dort auf weitere Adressenverteilt. Dies diente offensichtlich dazu, eine Analyse des Verbleibsder Token zu erschweren. Mehrere Millionen dieser Token wurdenbereits über diverse Krypto-Börsen weiterverkauft und die Erlöse inunbekannte Hände umgeleitet.Das ergibt der Bericht einer unabhängigenBlockchain-Expertengruppe, die sich im Auftrag von envion mit denVorgängen befasste. Die kanadische Sicherheitsfirma CanadianBlockchain Intelligence Group (BIC) prüfte und bestätigte diesenBericht. Woestmann erstattete Strafanzeige in Berlin und informiertedie Schweizer Finanzaufsicht FINMA.Woestmann: "Ich verspreche allen Investoren schnellstmöglicheAufklärung. ICO-Zeichner sollen durch einen Tokentausch weitgehendvor Schaden geschützt werden."Woestmann beabsichtigt alle ausgegebenen EVN-Token durch neueEVN2-Token zu ersetzen. Alte EVN-Token werden vom Dividendenbezugausgeschlossen und verlieren ihre Gültigkeit. Alle Handelsstellenwurden aufgefordert, keine EVN-Token mehr zu vertreiben. Ein neuerSmart Contract wird derzeit erstellt und soll von mehrerenunabhängigen Institutionen vor Anwendung geprüft werden.Über envion:envion ist ein deutsch-Schweizer Technologie-Unternehmen, das eineenergie-effiziente Lösung für die Schaffung von Krypto-Währungen, dassogenannte Crypto-Mining, entwickelt hat. Kern des Konzepts sind diecontainer-basierten Mobile Mining Units (MMUs), die sich flexibel unddezentral an Orten mit geringen Energiekosten einsetzen lassen undper remote-control gesteuert werden. In Kombination mit einemeffizienten Kühlungssystem sind die MMUs besonders wettbewerbsfähig.Der Verwaltungsrat der envion AG hat derzeit keinen Zugriff auf dieWebseite www.envion.org und die E-Mail-Adressen unter dieser Domain.Bis der Zugriff wieder hergestellt ist, ist www.envion-recovery.orgdie autorisierte Adresse.Pressekontakt:Pressestelle der envion AG; E-Mail: press@envion-ag.com. Tel.: +49 30549086801Original-Content von: envion AG, übermittelt durch news aktuell