Schweizer Bernhard Christ erhält Karl-Barth-Preis/ Auftakt des Karl-Barth-Jahres in Basel

Hannover (ots) - Zum Auftakt des Karl-Barth-Jahres 2019 wird derSchweizer Rechtsanwalt und Notar Bernhard Christ am Montag, 10.Dezember, in Basel mit dem Karl-Barth-Preis der Union EvangelischerKirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK)ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 50. Todestag Karl Barths inder Aula der Universität Basel statt. Bernhard Christ ist Präsidentder Karl-Barth-Stiftung, die in Basel ansässig ist. DasKarl-Barth-Jahr, das der Reformierte Bund in Zusammenarbeit mit derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der UEK und demSchweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK) verantwortet,erinnert an den herausragenden und streitbaren Schweizer TheologenKarl Barth (1886-1968).Mit der Auszeichnung an Bernhard Christ werden u. a. seineVerdienste um das Erforschen und Bewahren des Erbes Barths im KarlBarth-Archiv, seine Arbeit für die Gesamtausgabe von Karl BarthsSchriften, Vorlesungen, Briefen und Gesprächen gewürdigt. Der mit10.000 Euro dotierte Preis wird von Kirchenpräsident Christian Schad,Vorsitzender der Vollkonferenz der UEK, übergeben.In der Laudatio hebt Lukas Kundert, Kirchenpräsident derEvangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und Pfarrer am BaselerMünster, Christs großes Engagement als Jurist für eine Kirche in derÖffentlichkeit hervor. Es sei ein "prophetischer Sprung" gewesen,dass es Christ gelungen sei, als Präsident des Verfassungsrates desKantons Basel-Stadt dafür Sorge zu tragen, dass neben denchristlichen Konfessionen und der israelitischen Gemeinde auch die"orthodoxen Kirchen, Freikirchen, Aleviten, Muslime, Hinduisten,Buddhisten und weitere Religionsgemeinschaften" kantonale Anerkennungund die damit verbundenen Pflichten und Rechte erhielten. Christ seiein "Kämpfer für klare protestantische Formen" mit einem liberalenjuristischen Grundverständnis.Für Christ reiht sich Barths Theologie ein in die Geschichte dergroßen Kirchenlehrer: Sie sei im besten Sinn des Wortes"fundamental", weil sie sich auf das Zentrum des christlichenGlaubens bezöge und drohende "Bekenntnislosigkeit" der Kircheabwehre, so der Preisträger.Der Karl-Barth-Preis wird seit 1986 alle zwei Jahre verliehen. Erwar zum 100. Geburtstag von Karl Barth (1886-1968) vom Rat derdamaligen EKU gestiftet worden. Zu den bisherigen Preisträgerngehören u. a. Eberhard Jüngel, Gottfried Forck, Hans Küng, KardinalKarl Lehmann, Helmut Simon, Reinhard Henkys, Wolfgang Huber,Heinz-Horst Deichmann und Michael Welker.Weitere Infos zu Karl-Barth- unter www.ekd.de/karl-barthHannover, 7. Dezember 2018