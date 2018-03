Schweizer Banken können laut Moody's Korrektur des Immobilienmarkts überstehen

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Banken sind nach Ansicht der Ratingagentur Moody's stark genug aufgestellt, um eine Korrektur am Immobilienmarkt zu verkraften.



"Wir halten die Rahmenbedingungen für die Schweizer Banken für besser als die für die Konkurrenten", wird Mathias Kuelpmann zitiert, Leiter des Geschäftsbereichs Banken und Versicherungen bei Moody's. Schweizer Banken seien wohl besser in der Lage einem Abschwung standzuhalten als ihre Konkurrenten in Australien, Kanada und Schweden.

Die Schweizer Banken sind in einem hohem Maße im Wohnimmobiliensektor engagiert, in dem die Preise seit zwölf Jahren steigen. Sie sind also dem Risiko einer Preiskorrektur ausgesetzt. Dank einer starken Kapitalisierung und vergleichsweise strenger Vorschriften dürften sie aber in der Lage sein, einen möglichen Abschwung zu verkraften. Zu diesem Schluss kommt die Ratingagentur Moody's in einem am Donnerstag publizierten Sektorbericht.

Dazu tragen nicht zuletzt die im internationalen Vergleich strengen regulatorischen Vorschriften bei. Der Bericht bewertet die Auswirkungen einer möglichen Korrektur der Immobilienpreise in der Schweiz und vergleicht die Risiken, mit denen Banken in Australien, Kanada und Schweden konfrontiert sind.

Rund 64 Prozent der Inlandskredite von Schweizer Banken sind mit Wohnimmobilien verbunden, schreibt Moody's. Und die Verschuldung der privaten Haushalte liege mit 213 Prozent des verfügbaren Einkommens so hoch wie fast nirgendwo auf der Welt. Damit drohten den Schweizer Banken in einem extrem ungünstigen Szenario Verluste.

Doch Moody's geht für den Schweizer Immobilienmarkt von einer "weichen Landung" aus. So seien neun von zehn Immobilien mit weniger als zwei Drittel belehnt - was nach Ansicht der Ratingagentur ein Zeichen für eine gute Marktdisziplin ist. Stärker zumindest als in Australien und Kanada.

Die Risiken seien aber nicht aus der Welt, warnt Moody's. Das Wachstum der Hauspreise habe sich zwar in den letzten Jahren verlangsamt, die fundamentalen Treiber einen weiteren Preisauftrieb seien aber weiter hin da. Damit meint die Ratingagentur insbesondere das niedrige Zinsniveau. Dennoch rechne Moody's mit einer "relativ sanften" Abkühlung des Immobilienmarktes in der Schweiz./ra/yr/AWP/das