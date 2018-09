Schweizer Banken Report 2018: Digitale Kundenerlebnisse für nachhaltige Ertragsstrukturen

Zürich (ots) - Die Lage des Schweizer Inlandbankenmarktes ist gut;die Aussichten sind gemischt. Langfristig müssen die Banken ihreErtragsbasis durch Investitionen in digitale Kundenerlebnisseverteidigen. Das zeigt der jährliche Report zur Entwicklung desSchweizer Bankenmarkts der Strategieberatung Oliver Wyman.Die Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Gewähr für dieZukunft. Und diese wird bestimmt durch sinkende Margen imZinsgeschäft - mit dem Banken noch immer einen Grossteil ihrerErträge erwirtschaften - und steigende Kosten. Zusätzlich zurungünstigen Entwicklung der Ertrags-Kostenschere treten neueWettbewerber in den Markt. Sie markieren den Beginn eines verstärktennationalen Wettbewerbs. Schweizer Banken sind gut beraten, ihrdigitales Angebot zügig weiter auszubauen, wie der aktuelle«Schweizer Banken Report 2018» von Oliver Wyman zeigt.Neue digitale Banken bieten ihren Kunden heute schon Produkte undDienstleistungen von der Kontoeröffnung bis hin zur Genehmigung einesKonsumkredits zu attraktiven Konditionen online an. Noch haben dieseBanken ein beschränktes Angebot und wesentlich weniger(Retail-)Kunden als ihre eingesessenen Wettbewerber. Aber dieBeispiele von N26 aus Deutschland und Revolut aus Grossbritannienzeigen, dass erfolgreiche Herausforderer mit schlankenKostenstrukturen ihre Produkte und Dienstleistungen weit günstigerbeziehungsweise kostenlos anbieten können, was sich in hohenWachstumsraten dieser Herausforderer niederschlägt. Aber auch imGeschäft mit institutionellen und Firmenkunden gibt es entsprechendeEntwicklungen, wie zum Beispiel Kredit-Plattformen wie Loanboox,Instimatch oder Cosmofunding zeigen.Das Kundenerlebnis entscheidet über den ErfolgDie grossen Technologiefirmen Amazon, Apple, Facebook und Googlehaben die Art und Weise, wie Kunden Informationen, Dienstleistungenund Produkte beziehen und nutzen, revolutioniert. Die «Big Techs» undauch erfolgreiche FinTechs oder Innovatoren im Bankensektor setzenden Fokus besonders auf das Kundenerlebnis, die Erfahrung des Kundenim Umgang mit dem Anbieter.Entscheidend für eine nachhaltige Ertragsbasis ist es, einpositives Kundenerlebnis zu schaffen. Gleichzeitig müssenBetriebsmodelle und Kostenstrukturen radikaler überarbeitet werden,die wiederum über Prozesseffizienz massgeblichen Einfluss auf dasKundenerlebnis haben. Denn wem der Kunde gehört, dem gehört dasGeschäft. Investitionen in diese weitgehend digital basierteSchnittstelle sind teuer, lohnenswert - und unvermeidlich. Dies giltfür alle Kundensegmente: Retail-Kunden, vermögende Privatkunden sowieinstitutionelle und Firmenkunden, wie der Report ausleuchtet.Banken sind in der neuen Welt digitalisierter Angebote nicht mehrzwingend die Herren der Kundenschnittstelle, wie man am Vordringenanderer IT-getriebener Anbieter in den Bankenmarkt sieht. Noch istder im europäischen Vergleich relativ kleine Schweizer Markt nicht imFokus der grossen digitalen Anbieter aus dem Ausland. Dies wird sichjedoch ändern, sind sich die Oliver Wyman-Berater sicher. Hinzukommen zusätzlich neue, digitale Schweizer Anbieter. «All dies wirdder Beginn eines verstärkten nationalen Wettbewerbs sein», sagtTobias Würgler, Partner bei Oliver Wyman und Co-Autor des Reports.Entscheidend für Schweizer Banken ist daher, ihre Ertragsbasis zustärken und die Kostenstruktur anzupassen. «Dreh- und Angelpunkteiner Verbesserung der Ertragssituation der Schweizer Inlandbankenist die Stärkung der Kundenbasis. Passgenaue Produkte, einattraktiver leichter Zugang zu Bankdienstleistungen, all dasresultiert in einer positiven Service-Erfahrung der Kunden mit ihrerBank», meint Tobias Würgler.Der «Schweizer Banken Report 2018» kann vollständig aufwww.oliverwyman.ch eingesehen werden.Pressekontakt:Davina Zenz-SpitzwegOliver WymanCommunications Managerdavina.zenz-spitzweg@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell