Schweiz verschärft Sanktionen gegen Russland

BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz verschärft ihre Sanktionen gegen Russland. Die Ausfuhr von bestimmten Gütern und Dienstleistungen im russischen Ölsektor ist nicht mehr erlaubt, wie die Regierung am Freitag beschloss. Auch die Ausfuhr von bestimmten Gütern und Technologien, die für die Verwendung in der Luft- oder Raumfahrtindustrie verwendet werden können, wird untersagt.

Ebenso bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Gütern, etwa Versicherungen, Reparaturarbeiten, Inspektionen, Vermittlungsdienste und Finanzhilfen. Außerdem dürfen keine öffentlichen Finanzmittel oder Finanzhilfen für den Handel mit Russland oder Investitionen in dem Land bereitgestellt werden.

Die Schweiz wollte nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zunächst keine Sanktionen verhängen, kam aber von Partnern in Europa und auch im eigenen Land unter Druck. Schließlich schloss sie sich den EU-Sanktionen an, sperrte die Vermögen aller Unternehmen und Personen, die auf europäischen Sanktionslisten stehen und verhängte Einreisesperren gegen Personen, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe stehen./oe/DP/nas