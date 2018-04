Schweiz bleibt Tiefsteuerland – Mehr Dynamik erwartet

Zürich (awp) - Seit elf Jahren hat es in der Schweizer Steuerlandschaft kaum nennenswerte Verschiebungen gegeben. Verschiedene Reformbemühungen im In- und Ausland dürften aber in naher Zukunft für deutlich mehr Dynamik im Steuerwettbewerb sorgen, ist das Beratungsunternehmen KPMG überzeugt. Zudem wird die Schweiz sich der Herausforderung stellen müssen, wie die digitale Wirtschaft zu besteuern ist.

Der durchschnittliche ordentliche Gewinnsteuersatz der Schweizer Kantone ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten