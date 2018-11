Die Schweiz: Startup- und Innovationsland im Herzen Europas - Swiss Business Hub Germany beteiligt sich an expanSIOn.berlin (FOTO)

Berlin/Stuttgart (ots) -Am 28. November steigt eine Abendveranstaltung in Berlin fürGründer, Startups und Innovatoren, die sich für den Standort Schweizinteressieren: expanSIOn.berlin heißt das neue Format, das zukünftigregelmäßig stattfinden soll. Veranstalter ist die GründerinitiativeSwiss Innovation Outpost (SIO). Partner sind neben mehrerenschweizerischen Unternehmen auch der Swiss Business Hub Germany, dieoffizielle Wirtschaftsförderung der Eidgenossen in Deutschland. Werwissen möchte, was den Standort Schweiz gerade für junge Unternehmenso attraktiv macht, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen."Die Schweiz ist das Land mit den meisten Erfindern weltweit,gemessen an der Einwohnerzahl. Die Schweiz ist das Blockchain-LandNummer Eins und führend rund um die Themen Robotics, Automatisierungund Technologie. Unterstützt wird der Führungsanspruch in SachenInnovation nicht nur durch tausende Unternehmen, sondern auch durchHochschulen und eine Infrastruktur, die Unternehmen das innovierenleicht macht", erklärt Claudia Jehle, Leiterin derInvestitionsförderung beim Swiss Business Hub Germany.Claudia Jehle nimmt ebenso wie ihr Kollege Christian Cohn, Leiterder Exportförderung beim Swiss Business Hub Germany, an derexpanSIOn.berlin teil, steht im Anschluss auch für persönlicheGespräche und Beratungen zur Verfügung. "Die Schweiz ist alles andereals konservativ, wenn es um Unternehmensförderung und neueTechnologien geht. In Sachen Digitalisierung sind wir weit vorn",macht sie deutlich.Wer sich für die Veranstaltung expanSIOn.berlin am 28. Novemberinteressiert, kann sich unter dem Linkhttps://www.gruenderszene.de/events/event/expanSIOn.berlin_11_2018 umeine Teilnahme bewerben. Co-Veranstalter ist das Gründerportal"Gründerszene". Vortragende sind mehrere CEOs und Top-Managerdeutscher und schweizerischer Unternehmen, darunter auch IvoScherkamp, Geschäftsführer von Zalando.Weitere Informationen über den Wirtschaftsstandort Schweiz und dessenVorteile, die Service- und Beratungsleistungen des Swiss Business HubGermany sowie viel wertvolles Know-how rund um die ThemenInvestitionen, Expansion, deutsch-schweizer Wirtschaftsbeziehungenund Export gibt es unter https://www.s-ge.com/de.HintergrundDer Swiss Business Hub Germany als integraler Bestandteil desSchweizerischen Außenministeriums ist die offizielle Anlaufstelle fürdeutsche Unternehmen bei allen Fragen zur Unternehmensgründung in derSchweiz. Kostenfrei und unverbindlich hilft er in sämtlichen Fragender Expansion.Der Swiss Business Hub Germany mit Sitz im SchweizerischenGeneralkonsulat in Stuttgart unterhält ein großes Netzwerk zuExperten und Wirtschaftsakteuren und ist daher der ideale undoffizielle Wegbegleiter in die Schweiz.Der Swiss Business Hub bietet interessierten Unternehmenindividuelle und persönliche Beratungsgespräche an und vernetztkurzfristig mit den entsprechenden Experten.Darüber hinaus werden attraktive Informationsveranstaltungen alsPlattform für Gedankenaustausch und Expertengespräche als Drehscheibefür Geschäftskontakte für deutsche und schweizerischeBusiness-Entscheider angeboten.Jährlich werden rund 75 Unternehmen aus Deutschland auf ihrem Wegin die Schweiz begleitet und am jeweiligen Gründungsort gut vernetzt.Auf der anderen Seite unterstützt der Swiss Business Hub Germanykleine und mittlere Unternehmen aus der Schweiz und aus Liechtensteindabei, ihre Marktpräsenz in Deutschland zu stärken. Es bestehen engeVerbindungen zu Schweizer Unternehmen, Universitäten und zu denKantonen.Weitere Informationen unter https://www.s-ge.com/de.KontaktSwiss Business Hub Germanyc/o Schweizerisches GeneralkonsulatHirschstrasse 2270173 StuttgartDeutschlandTel.: +49 711 22 29 43 28Fax: +49 711 22 29 43 19Mail: stu.sbhgermany@eda.admin.chWeb: https://www.s-ge.com/deWeb: https://www.eda.admin.ch/swiss-business-hub-germanyFür redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Falk S. Al-Omary unter post@al-omary.de oder der Rufnummer+491712023223.Original-Content von: Swiss Business Hub Germany, übermittelt durch news aktuell