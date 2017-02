Schweiz: Eidgenossen stimmen über Einbürgerung ab

BERN (dts Nachrichtenagentur) - Die Schweizer sind am Sonntag zu Volksabstimmungen an die Urne gerufen. So will eine Initiative die Einbürgerung für Enkel von Einwanderern vereinfachen. So sollen einige Schritte des Einbürgerungsverfahren wegfallen, was das Prozedere schneller und preiswerter machen würde.

Nach Angaben der Regierung würde die Neuregelung rund 25.000 Menschen betreffen. Zudem stimmen die Schweizer über eine Unternehmenssteuerreform ab. So soll die Einkommenssteuer für Dachunternehmen angehoben werden, diese aber anders begünstigt werden. Damit soll die Abwanderung von Unternehmen verhindert werden. Gegner der Initiative fürchten massive Steuerausfälle.

Foto: über dts Nachrichtenagentur