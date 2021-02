Schweitzer-mauduit: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

An der Heimatbörse New York notiert Schweitzer-mauduit per 06.02.2021, 03:01 Uhr bei 38.79 USD. Schweitzer-mauduit zählt zum Segment "Papierprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Schweitzer-mauduit auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Schweitzer-mauduit liegt mit einer Dividendenrendite von 4,72 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche hat einen Wert von 2,66, wodurch sich eine Differenz von +2,06 Prozent zur Schweitzer-mauduit-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Schweitzer-mauduit mit einer Rendite von 11,87 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,57 Prozent. Auch hier liegt Schweitzer-mauduit mit 8,31 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Schweitzer-mauduit-Aktie hat einen Wert von 59,11. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,23). Wie auch beim RSI7 ist Schweitzer-mauduit auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,23). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Schweitzer-mauduit.

