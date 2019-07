Schweitzer-Mauduit: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Kurs der Aktie Schweitzer-Mauduit steht am 22.07.2019, 13:39 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 33.91 USD. Der Titel wird der Branche "Papierprodukte" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Schweitzer-Mauduit nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Schweitzer-Mauduit liegt mit einem Wert von 9,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 64 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Papier & Forstprodukte" von 26.58. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16.88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Schweitzer-Mauduit damit 19,78 Prozent unter dem Durchschnitt (2,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 2,9 Prozent. Schweitzer-Mauduit liegt aktuell 19,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Schweitzer-Mauduit lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Schweitzer-Mauduit in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".