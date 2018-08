Schweitzer-Mauduit: Jetzt wird’s richtig interessant

Am 27.08.2018 ging die Aktie Schweitzer-Mauduit an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 40,84 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Papierprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Schweitzer-Mauduit auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Schweitzer-Mauduit-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 42,69 USD. Der letzte Schlusskurs (40,84 USD) weicht somit -4,33 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (42,36 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,59 Prozent Abweichung). Die Schweitzer-Mauduit-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Schweitzer-Mauduit-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent liegt Schweitzer-Mauduit 1,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Forest & Paper Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,74. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Schweitzer-Mauduit gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,94 insgesamt 57 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Forest & Paper Products", der 28 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".