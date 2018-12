Wie geht’s weiter, Schweitzer-Mauduit?

Per 24.12.2018 wird für die Aktie Schweitzer-Mauduit am Heimatmarkt New York der Kurs von 24,98 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Papierprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Schweitzer-Mauduit auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Schweitzer-Mauduit mit einer Rendite von -41,34 Prozent mehr als 48 Prozent darunter. Die "Forest & Paper Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,94 Prozent. Auch hier liegt Schweitzer-Mauduit mit 48,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,52 ist die Aktie von Schweitzer-Mauduit auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Forest & Paper Products" (25,64) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Schweitzer-Mauduit hat mit einer Dividendenrendite von 6,9 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Forest & Paper Products"-Branche beträgt +4,24. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Schweitzer-Mauduit-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.