Schweitzer-Mauduit: Wer hätte das gedacht?

An der Börse New York notiert die Aktie Schweitzer-Mauduit am 02.02.2020, 06:21 Uhr, mit dem Kurs von 34.94 USD. Die Aktie der Schweitzer-Mauduit wird dem Segment "Papierprodukte" zugeordnet.

Schweitzer-Mauduit haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,79 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte) von 35,43. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Schweitzer-Mauduit auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Schweitzer-Mauduit beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,05 Prozent und liegt mit 0,46 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,59) für diese Aktie. Schweitzer-Mauduit bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Schweitzer-Mauduit-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Schweitzer-Mauduit vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 35,03 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".