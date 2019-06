Schweitzer-Mauduit: Augen auf!

An der Börse New York notiert die Aktie Schweitzer-Mauduit am 22.06.2019, 07:29 Uhr, mit dem Kurs von 31,67 USD. Die Aktie der Schweitzer-Mauduit wird dem Segment "Papierprodukte" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Schweitzer-Mauduit entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Schweitzer-Mauduit beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,22 Prozent und liegt mit 0,65 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,56) für diese Aktie. Schweitzer-Mauduit bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Schweitzer-Mauduit liegt mit einem Wert von 9,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 63 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Papier & Forstprodukte" von 26,36. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Schweitzer-Mauduit-Aktie ein Durchschnitt von 33,59 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,66 USD (-5,75 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 33,32 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,98 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Schweitzer-Mauduit ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Schweitzer-Mauduit erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.