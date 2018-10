Schweitzer-Mauduit: Aktienanalyse vom 03.10.2018: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Schweitzer-Mauduit-Schlusskurs wurde am 02.10.2018 an der Heimatbörse New York mit 36,52 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Papierprodukte".

Unser Analystenteam hat Schweitzer-Mauduit auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,64 ist die Aktie von Schweitzer-Mauduit auf Basis der heutigen Notierungen 61 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Forest & Paper Products" (26,96) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Schweitzer-Mauduit derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 42,2 USD, womit der Kurs der Aktie (36,52 USD) um -13,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,64 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -10,14 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,71 Prozent und liegt damit 2,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Forest & Paper Products, 2,67). Die Schweitzer-Mauduit-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.